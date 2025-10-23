دەیان تۆن نەوتی ڕەش و پێکهاتەکانی تێکەڵ بە دەریاچەی دووکان بووە

پێش 35 خولەک

ئاوبار یان ڕێڕەوێکی سەرەکی کۆکردنەوەی ئاوی بارانە بۆ ناو دەریاچەی دووکان دەیان تۆن پاشماوەی پێکهاتەی نەوتی ڕەش یان تێزابی پاتری ئۆتۆمبێلی تێ فڕێ دراوە، لەگەڵ یەکەم بارانی بارینی ئەمساڵ ئەگەری ئەوەی هەیە دەریاچەی دووکان ژەهراوی بکات.

لەگەڵ ئەفسەرێکی پۆلیسی دارستان و ژینگەی شارۆچکەی دووکان ، هاتووینەتە ئەو شوێنەی پێکهاتەکانی نەوت و تێزابی لێ فڕێ دراوە، لە زیاتر لە شوێنێک ئەو کارەساتە بەسەر ژینگە هێنراوە ، لەهەر شوێنێکیش فڕێ درابێ ئاوی باران دەیباتەوە ناو دەریاچەکە.

وەهاب ئەحمەد، ئەفسەر لە پۆلیسی دارستان و ژینگەی دووکان، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: لە ئەگەری باران بارین کارەسات لە دەریاچەی دووکان دروست دەکات، جگە لە پیسبوونی ئاوی دەریاچەکە، هەرچی زیندەوەری تێدایە لەناو دەبات، هەروەها نزیکەی پێنج ملیۆن کەس بێ ئاوی خواردنەوە دەبن، چونکە نابێت بەکاربهێنرێت.

ئیدارەی شارۆچکەی دووکان ، لە ڕێگای داپۆشین بەگڵ ، هەوڵی چارەسەرکردنی گرفتەکە دەدات ، خەستی و پەیتی ماددە کیمیاییەکە بە جۆرێکە تێکەڵ بە گڵ و خۆڵەکە نابێ و لە شوێنی تر سەر دەردەهێنێتەوە ،دوای تێکەڵکردنی بە خۆڵ بڕیارە دواتر باربکرێ و لەسەر ڕێرەوە ئاویەکە لاببرێ پێش ئەوەی باران ببارێ و تێکەڵ بە دەریاچەی دووکان ببێ ، لەگەڵیدا لێکۆڵینەوەی یاسایی و هێزە ئەمنییەکان بەدوای تۆمەتباران دەستی پێکردووە

مەعروف مەجید، سەرۆکی ڕێکخراوی ئاییندە بۆ پاراستنی ژینگە، بە کوردستان24ی گوت: پێویستە بەشێوەیەکی زانستی یەکلای بکرێتەوە، کە ئایا نەوتی ڕەشە یان پاشماوەی تێزابە، بەڵام تاوەکوو ئێستا نەکراوە، هەروەها بۆنێکی ناخۆشی لێ دێت کە ئەمە لە نەوتی ڕەشدا نییە،

ساڵی ڕابردوو لە کاتی ئاگرگرتنی تانکەرێک پاشماوەی نەوت لە دەروازەی دووکان و تێکەڵ بوونی بە ئاوی زێیی دووکان ، بۆ ماوەی سێ ڕۆژ ئاوی ڕووبارەکەی پیسکردوو لە دووری دەیان کیلۆمەتر دابەشکردنی ئاوی لە پرۆژەی ئاوی کۆیە وەستاند ، تێکەڵبوونی ئەو پاشماوە نەوتییە بەو قەبارەیە بێگومان گرفتی گەورەتر بۆ ئاوی دەریاچەی دووکان دروست دەکات.