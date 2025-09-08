قاسم ئەعرەجی: هێرشکەرانی سەر کێڵگە نەوتییەکانی کوردستان دەستنیشانکراون

پێش 16 کاتژمێر

ڕاوێژکارى ئاسایشی نیشتمانیی عێراق ڕایگەیاند، ئەو لایەنانە دەستنیشانکراون کە هێرشی درۆنییان کردووەتە سەر کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان.

ڕاوێژکارى ئاسایشی نیشتمانیی عێراق ڕایگەیاند، ئەو لیژنەیەی لەلایەن سەرۆک وەزیرانی عێراقەوە بۆ لێکۆڵینەوە لە هێرشە درۆنییەکانی سەر کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان پێکهێندرابوو، ڕاپۆرتی خۆی پێشکەشکردووە و ئەو لایەنانەش دەستنیشانکراوە هێرشەکانیان ئەنجامداوە و پشتیوان بەخودا هێرشەکان دووبارە نابنەوە.

قاسم ئەعرەجی، ڕاوێژکارى ئاسایشی نیشتمانیی عێراق بە میدیای عێراقی گوتووە، لیژنەکەیان سەردانی ئەو شوێنانەی کردووە، کە بە درۆن هێرشیان کراوەتەسەر و ڕاپۆرتی خۆیان بە واژۆی سەرجەم ئەندامانی لیژنەکەوە پێشکەشکردووە.

ئەعرەجی ئاماژەی بەوەشدا، لە ڕاپۆرتەکەدا ئەو لایەنانە دەستنیشانکراون، کە ئەنجامدەری هێرشەکان بوون و سنوور دانراوە و پشتیوان بەخودا هێرشەکان دووبارە نابنەوە.

ئەعرەجی ئامادەنەبوو ناوی لایەنە هێرشبەرەکان و شوێنی ئاڕاستەکردنی هێرشەکان کە لە خاکی عێراق یان دەرەوەی خاکی عێراقەوە بووە ئاشکرا بکات و ڕایگەیاند، هەموو زانیارییەکانیان لە ڕاپۆرتەکەدا بەوردی باسکراون.

ئێوارەی ڕۆژی 14ی تەممووزی 2025، كاژێر 8:20 و 8:25 لە ڕێگەی دوو درۆنی بۆمبڕێژكراو هێرش كرایە سەر كێڵگەی نەوتیی خوورمەڵە لە پارێزگای هەولێر. کە بە گوێرەی وەزارەتی سامانە سرووشتییەکان، "هێرشەکە هیچ زیانێكی گیانی نەبووە و تەنیا زیانی بە بۆرییەکانی ئاوی وێستگەکە گەیاندووە."



ڕۆژێک دواتر و سەر لە بەیانی رۆژی سێشەممە، 15ی تەممووز، بە درۆن هێرشکرایە سەر کێڵگەی نەوتی سەرسنگ لە سنووری شارۆچکەی ئامێدی لە پارێزگای دهۆک، بەهۆیەوە کۆمپانیای HKN ـی ئەمەریکی کە لە کێڵگەکەدا کار دەکەن بەرهەمهێنانی نەوتیان ڕاگرت. وەزارەتی سامانە سرووشتییەکان ڕایگەیاند، "هێرشەکە هیچ زیانێكی گیانی نەبووە."



بەرەبەیانی ڕۆژی چوارشەممە، 16ـی تەممووزی 2025، سێ هێرش کرایە سەر سێ کێڵگەی نەوتیی لە زاخۆ و دهۆک.



بە گوێرەی ڕاگەیێندراوی دژەتیرۆری کوردستان، "لە کاژێرەکانی 6:00 و 6:15 لە ڕێگەی دوو درۆنی بۆمبڕێژکراو هێرش کرایە سەر کێڵگەی نەوتیی DNO لە پێشخابوور لە ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ."



دژەتیرۆری کوردستان ڕایگەیاند، "لە کاژێر 7:00 لە ڕێگەی درۆنێکی بۆمبڕێژکراوەوە هێرش کرایە سەر کێڵگەی نەوتیی DNO لە تاوکێ لە سنووری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ."



بەپێی ڕاگەیێندراوی سامانە سرووشتییەکان، هەرچەندە هێرشەکان زیانی گیانیان لێنەکەوتووەتەوە، بەڵام زیانێکی زۆریان لە ژێرخانی کێڵگەکان داوە.



جارێکی دیکە و بە گوێرەی دژە تیرۆر، "لە کاژێر 7:14 لە رێگەی درۆنێکی بۆمبڕێژکراوەوە هێرش کرایە سەر کێڵگەی نەوتی هەنت ئۆیڵی ئەمەریکی لە باعەدرێ لە شارۆچکەی شێخانی سەر بە پارێزگای دهۆک، خۆشبەختانە هیچ زیانێکی گیانی و مادیی لێ نەکەوتەوە."



شانەی ئەمنیی عێراق 14ـی تەممووز لەبارەی هێرشەکەی خوورمەڵەوە ڕایگەیاند، "هاوئاهەنگی لەگەڵ هێزە ئەمنییەکان و هەواڵگری لە هەرێمی کوردستان بەردەوامە بۆ لێکۆڵینەوە لە وردەکارییەکانی ئەم دەستدرێژییە".