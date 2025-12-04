سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە ڕێواز فایق دەکات

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 4ـی کانوونی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی پرسە و سەرەخۆشیی خۆی ئاراستەی خانەوادە و کەسوکاری ڕێواز فایق سەرۆکی پێشووی پەرلەمانی کوردستان کرد.

دەقی پەیامەکەی سەرۆک بارزانی

بەناوی خودای بەخشندە و میهرەبان

بەڕێز د. ڕێواز فایق سەرۆکی پێشووی پەرلەمانی کوردستان

بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی باوکی بەڕێزتانمان پێ گەییشت. پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی ئێوە و خانەوادە و کەسوکارتان دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمتان دەزانم.

لە خودای گەورە داواکارم ڕۆحی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.

انا لله و انا الیە راجعون

مسعود بارزانی