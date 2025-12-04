كۆمپانیا ئەمەریكییەكان وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان دەکەن

پێش 32 خولەک

کۆمپانیا و براندە ئەمەریکییەکان بەوە ناسراون بۆ وەبەرهێنان و کارکردن ئەو شوێنانە هەڵدەبژێرن کە ئارامی و ئاسایش تێیاندا بەهێزە، لە هەرێمی کوردستانیش چەندان براندی جیهانی ئەمەریکی و کۆمپانیا لە بوارە جیاوازەکان کار دەکەن، شارەزایەکی ئابووریش بروای وایە کردنەوەی گەورەترین کونسوڵخانەی ئەمەریکا لە هەولێر، دەبێتە هۆی ڕاکێشانی وەبەرهێنەری زیاتری بیانی.

فرۆشگایەكی تەواو ئەمەریکییە تەنانەت لە ڕووی دیزاینیشەوە، لەسەر ئاستی عێراق تەنیا لە هەولێر هەیە، سەدان جۆر خواردن و خواردنەوە و کاڵای ئەمەریکی تێدایە، ڕێگای دوری کرینی بۆ هاووڵاتیانی ناوخۆی و بیانی نزیک کردووەتەوە. بەتایبەتی ئەوانەی لە بازاڕی ئۆنلاین كاڵایان لەو وڵاتە دەكڕی.

مەنار مونیر، بەڕێوەبەری کارگێڕی فرۆشگایەکی ئەمەریکی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند؛ گرنگی ئەو مارکێتە لەوەدایە خەڵکی کوردستان و بیانی ئەوانەی لە کوردستان دەژین حەزیان بەوە دەکرد بڕاندی ئەمەریکی لە مارکێت بەردەست بێت، هەر ئەوەش وایکرد ئەم مارکێتە بکرێتەوە، لە کاتی کردنەوەشیدا کونسوڵی ئەمەریکا بەشداری کردنەوەکەی کرد. ئەو کەسانەی کە دێنە مارکێتەکەوە دەڵێن؛ کاتێک دێینە مارکێتەکەوە وا هەست دەکەین لە ئەمەریکاین.

د.رامیار رزگار، شارەزای ئابووری دەڵێت: لە ڕووی ئابوورییە واتە سەقامگیری تەواو متمانە پێدان بە کۆمپانیا گەورەکانی ئەمەریکی ئەوانەی بە تایبەت لە بواری وزە و تەکنلۆژیا کار دەکەن، ئەم متمانەیە هاندانێکی زیاتر و گەورە بۆ کۆمپانیاکانی ئاسیا و ئەورووپا کە بیانەوێت لە هەرێمی کوردستان کار بکەن، ئەمەش بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ کاریگەری دەبێت لەسەر قەبارەی وەبەرهێنان و سەرمایە لە بازاڕ و هەلی کار لە کوردستان.

کۆمپانیا ئەمەریکییەکان بە سەرمایەی نزیکەی500 ملیۆن دۆلار پرۆژەی سەربەخۆ و هاوبەشیان لە هەرێمی کوردستان هەیە، گەورەترین وەبەرهێنانیان لە بواری وزەیە.