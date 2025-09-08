وەزارەتی دارایی و ئابووری: بانکی پەرەپێدانی نێودەوڵەتی (IDB) لە پرۆژەی هەژماری من دوورخرایەوە

پێش 7 کاتژمێر

وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی دا، بانکی پەرەپێدانی نێودەوڵەتی (IDB) چیتر بەشێک نابێت لە پرۆژەی هەژماری من، هاوکات ئەو فەرمانبەرانەی لەو بانکە خۆیان تۆمار کردووە، بۆ بانکێکی دیکە دەگوازرێنەوە.

دووشەممە 8ـی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی داوە، بانکی پەرەپێدانی نێودەوڵەتی (IDB) لەمەودوا بەشێک نابێت لە پرۆژەی هەژماری من بەهۆی سنووردارکردنی خزمەتگوزارییە بانکییەکانی بانکەکە لەلایەن بانکی ناوەندی عێراق لەڕووی مامەڵەکردن بە دۆلارەوە.

باسی لەوەش کردووە، ئەو مووچەخۆرانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئێستا لە بانکی پەرەپێدانی نێودەوڵەتی (IDB) تۆمارکراون، لە ڕێگەی سەنتەری خزمەتگوزاری پرۆژەی هەژماری من پەیوەندییان پێوە دەکرێت و ئاگاداردەکرێنەوە لەبارەی گواستنەوەی هەژمارەکانییان بۆ یەکێک لە بانکەکانی دیکەی ناو پرۆژەکە.

ئەوەشی خستووەتەڕوو، پرۆژەی هەژماری من بەردەوام دەبێت لە کارکردن لەگەڵ حەوت لە بانکە هاوبەش و ڕێگەپێدراوەکان کە تەواو پابەندن بە ڕێنمایی و پێوەرەکانی بانکی ناوەندی عێراقی و توانای مامەڵەکردنیان بە دۆلار هەیە، کە ئەمەش ڕێگە بە سوودمەندانی پرۆژەی هەژماری من دەدات لەوەی کارتە بانکییەکانیان لە ناوەوە و دەرەوەی عێراق بەکاربهێنن.

لە شوباتی 2023، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی (هەژماری من)ی ڕاگەیاند وەک بەشێک لە دیدگا و ستراتیژی هەرێمی کوردستان بۆ فراوانکردنی گشتگیری دارایی و کەمکردنەوەی پشتبەستن بە پارەی نەختینە (کاش). شایانی باسە لە ئێستادا زیاتر لە 900,000 مووچەخۆری حکومی خۆیان تۆمار کردووە لە پرۆژەی هەژماری من.