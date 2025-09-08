ستیڤ لوتس: بۆ وەبەرهێنان هەرێمی کوردستان ژینگەیەکی گونجاوتری لە عێراق هەیە
جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی ئەمەریکا ڕایگەیاند، پشتگیری و هاوکارییەکانی سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، ژینگە گونجاوەکەی، ئەمنییەت و دەرفەتە ئابوورییەکانی وای کردووە کۆمپانیاکانی وەبەرهێنانی ئەمەریکی وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان بکەن؛ هاوکات دەشڵێت: بۆ وەبەرهێنان هەرێمی کوردستان ژینگەیەکی گونجاوتری لە عێراق هەیە
دووشەممە 8ـی ئەیلوولی 2025، ستیڤ لوتس، جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی ئەمەریکا بە کوردستان24ی گوت: ئێمە 30 کۆمپانیا لە ئەمەریکا هاتووین و ئەمانجمانە وەبەرهێنان لە کەرتە جیاوازییەکانی لە هەرێمی کوردستان بکەین و دەرفەتە ئابوورییەکان بدۆزینەوە؛ هاوکات بەشێکی زۆر لە کۆمپانیاکان یەکەم جارە دێنە هەرێمی کوردستان، ئەوەش لە پێناوە ئەوەی زیاتر بە هەرێمی کوردستان ئاشنابن و هاوبەشی نوێ بدۆزنەوە.
ستیڤ لوتس جەختیشی کردووە لە داهاتوو دا وەبەرهێنانی زیاتر لە هەرێمی کوردستان لە کەرتی تەندروستی، گەشتوگوزار و کشتوکاڵ دەکەن، چونکە ژینگەیەکی سەلامەت، گونجاو و ئەمنی هەیە، بۆ ئەمەش پێزانینمان بۆ هەوڵەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردساتن هەیە.
جێگری سەرۆکی ژووری بازرگانی ئەمەریکا ئەوەشی خستە ڕوو، کاری لە پێشینەی ژووری بازرگانی ئەوەیە وەبەرهێنان لە هەرێمی کوردستان بکات، چونکە هەرێمی کوردستان ژینگەیەکی گونجاوتری لە عێراق هەیە، تەنانەت حکوومەتی ئەمەریکاش ئامانجییەتی کۆمپانیاکانی وەبەرهێنان لە هەرێم بکەن و بۆ ئەمەش پشتیوانییان دەکات.
لەبارەی ئەوەی بۆ ئەمەریکا دەیەوێت پەیوەندی ئابووری لەگەڵ هەرێمی کوردستان بەهێز بکات گوتی: ئەمە دانپێدانانی ئەمەریکایە بۆ هەرێمی کوردستان، هەروەها مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان پێشتر ئاماژەی دابوو، لە هەرێم دەرفەتی ناوازە لە کەرتی وزە هەیە، ئامادەیی خۆشی بۆ هاوکاری کردنی کۆمپانیا ئەمەریکییەکان دووپات کردبووە، بۆ ئەوەی ئابووری هەرێمی کوردستان فرەچەشن بکات.