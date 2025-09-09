سەرۆک وەزیران شەشەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی وەبەرهێنانی خانووبەرەی کردەوە
بەیانیی ئەمڕۆ سێشەممە، 09ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، شەشەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی وەبەرهێنانی خانووبەرەی لە هەولێر کردەوە.
پێشانگەکە کە چوار ڕۆژ بەردەوام دەبێت، کاریگەریی ئەرێنی لەسەر جووڵەی بازار دروست دەکات، جیاواز لەوەش، 280 کۆمپانیای ناوخۆیی و نێودەوڵەتین لە 16 وڵاتی جیاوازەوە بەشدارن کە دەرفەتی نوێی گشتگیر لە بواری بەرهەمهێنانی خانووبەرە دەرەخسێنن.
هاوکات بەشێک لە گەورە کۆمپانیا بیانییەکانی 16 وڵات وەک تورکیا، ئێران، یۆنان، سەڵتەنەی عوممان، ئیمارات، لوبنان، ئوردن، سعوودییە، ئەڵمانیا، چین، ئیتاڵیا و کەنەدا و چەند وڵاتێکی دیکەش بەشدارن.
لەو چوار ڕۆژەدا، پێشانگەی نێودەوڵەتیی هەولێر لە کاتژمێر 10:00ـی بەیانییەوە تاوەکوو 07:00ـی ئێوارە کراوە دەبێت بۆ پێشوازیی لە هاووڵاتییان و ئەو وەبەرهێنەرانەی بەدوای دەرفەتی باشتری وەبەرهێنانەوەن.
