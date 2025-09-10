چاودێریی بازرگانی: ئەمساڵ نزیکەی 400 هەزار تۆن کەلوپەلی ماوە بەسەرچوو لەناو براوە

پێش 3 کاتژمێر

بەڕێوەبەری چاودێری بازرگانی هەولێر ڕایگەیاند، لەسەرەتای ئەمساڵەوە بەهۆی سەرپێچییەوە 120 شوێن داخراون و زیاتر لە 390 هەزار تۆنیش کەلوپەلی ماوە بەسەرچوو لەناو براون.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 10ـی ئەیلوولی 2025، هۆگر عەلی، بەڕێوەبەری چاودێری بازرگانی هەولێر، لە لێدوانێکی تایبەتدا بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە سەرەتای ساڵی 2025ەوە تاکو 31ـی ئابی 2025، کار و چالاکی بەڕێوەبەرایەتی چاودێری بازرگانی هەولێر لەگەڵ لیژنەکانمان قایمقامیەت و بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی شارەوەنی سەردانی زیاتر لە 10 هەزار و 684 شوێنیان کردووە وەک: نانەواخانە، مۆڵ، گۆشت فرۆش، ئارایشتگا، خواردنگەکان، شیرنەمەنی، جلوبەرگ، عەلوە، چەرەزات و سەوزە فرۆش.

هۆگر عەلی گوتیشی: "لە سەردانی شوێنانە، 120 شوێن داخراون. هەروەها هەزار و 202 شوێنیش سزا دراون."

دەشڵێت: "نزیکەی 393 هەزار و 573 تۆن کەلوپەلی ماوە بەسەرچوو لەناو براون. هەروەها پێنج هەزار و 182 ڤێپ دەستی بەسەردا گیراوە و لەناوبراوە، بڕی سزای وەرگیراو لە سەرپێچیکاران 286 ملیۆن و 228 هەزار دینار بووە."

بەڕێوەبەری بازرگانی هەولێر ڕاشیگەیاند، "ئەو کەسانەی سەرپێچی دەکەن، بەگوێرەی ڕێنماییەکان سزاکەیان لە 50 هەزارەوە دەست پێدەکات تاکوو پێنج ملیۆن دینار."

ئاماژەی بەوەشدا: "ئەو کەلوپەلانەی کە هاوردە دەکرێن بە گوێرەی ڕێکاری یاسایی و ڕێنمایی حکوومەتی هەرێم دێنە شاری هەولێر و بێگرفتن، بەڵام بەهۆی مانەوەیان لە کۆگاکان و ئەو قەیرانەی کە حکوومەتی عێراق بۆ هەرێمی کوردستانی دروست کردووە، وایکردووە جووڵەی بازاڕ بووەستێت و ئەو کەلوپەلانەی هاوردە کراون لە کۆگاکاندا بەسەربچن."

گوتیشی: کەلوپەلە لەناوبراوەکان بریتی بوون لە؛ شامپۆ، زاهی، کەلوپەلی جوانکاری، چەرەزات، شیرینی، کەلوپەلی خواردن، چوکلێت، و چەند کەلوپەلێکی دیکەش.

باسی لەوەشکرد، کە هەرێمی کوردستان سەرچاوەی هەناردە کردنی هێلکەیە بۆ خواروو ناوەڕاستی عێراق، بە ڕێژەی یەک ملیۆن و 792 هەزار و 731 کارتۆن.