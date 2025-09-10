فراوان بوونی پەیوەندییە ئابوورییەکانی هەرێمی کوردستان و ئیمارات
ستراتیژییەتی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان کە ئامانجەکەی فرەچەشنکردنی داهاتە نیشتمانییەکەیەتی و لە ڕێگەی ئەم ستراتیژشەوە دەیەوێت بازنەی وەبەرهێنان فراوانتر بکات.
ئیمارات یەکێکە لەو وڵاتانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەیەوێت بەردەوام پەیوەندییە ئابووری و بازرگانییەکانی لەگەڵ فراوان بکات. ساڵ دوای ساڵیش ژمارەی کۆمپانیاکانی ئیمارات و وەبەرهێنانی ئیماراتی لە هەرێمی کوردستان زیاد دەکات.
هەروەها حکوومەتی هەرێمی کوردستان چەندین یاداشت و ڕێککەوتنی لەگەڵ ئیمارات هەیە و ڕۆژ دوای ڕۆژ پەیوەندییەکان فراوانتر و بەهێزتر دەبن.