محەممەد شوکری: لە هەرێمی کوردستان 367 پرۆژەی نیشتەجێبوون هەن

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند، لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 360 پرۆژەی نیشتەجێبوون هەن، کە لە ماوەیەکی نزیکدا تەواوی پرۆژەکان کارەبای 24 کاتژمێرییان بۆ دابین دەکرێت. دەشڵێت، هەر پرۆژەیەک کەمتەرخەمی بکات لێپرسینەوەی لەگەڵ دەکرێت.

چوارشەممە 10ی ئەیلوولی 2025، محەممەد شوکری، سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان بە کوردستان 24ی گوت: لە دوای بەدواداچوونێکی ورد لەلایەن دەستەی وەبەرهێنان، وەزارەتەکانی شارەوان و ئەوەدانکردنەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە سەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە شوباتی 2024ەوە مۆڵەتدان بە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون بەپێی پێویستی شارەکە ڕاگیراوەن.

دەشڵێت: لە هەرێمی کوردستان 367 پرۆژەی نیشتەجێبوون هەن، ئەمەش لە چوارچێوەی پلانی حکوومەت بۆ زیادکردنی دەستی کارە. باسی لەوەش کرد، هەوڵدەدەن ئەو پرۆژانەی تەواو نەکراون، کێشەکانیان چارەسەر بکەن و دەست بە وەبەرهێنان بکەنەوە، ئەوەشی خستەڕوو کە چاودێری هەموو پرۆژەکان دەکەن، هەر کەمتەرخەمییەک هەبێت لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەکرێت، هەر لە چوارچێوەی ئەمەش زیاتر لە 160 مۆڵەت لە وەبەرهێنەران وەرگیراوەنەتەوە و دراوەتە وەبەرهێنەرێکی دیکە.

سەرۆکی دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان ئاماژەشی دا، بەگوێرەی داتاکان پرۆژەکان و نووسینگەی خانووبەرە، داواکاری لەسەر پرۆژەی نیشتەجێبوون زۆر بووە، بە تایبەت ئەو پرۆژانەی کواڵێتییان بەرزە، سەرەڕای نرخەکانیشیان، بەڵام داواکاری هاووڵاتییان زۆر بووە، ئەمەش ئاماژەیەکە بۆ بووژانەوەی بازاڕی هەرێمی کوردستان.

لەبارەی جێبەجێکردنی پرۆژەی ڕووناکی لە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون، محەممەد شوکری گوتی: تاوەکوو ئێستا بەشێکی زۆر لە پرۆژەکانی نیشتەجێبوون کارەبای 24 کاتژمێریان بۆ دابینکراوە، لە هەفتەی داهاتووش نزیکەی شەش پرۆژەی دیکە دێنە نێو پرۆژەی ڕووناکی، لە ماوەیەکی نزیکیشدا هەموو پرۆژەکان دەبنە بەشێک لە پرۆژەی ڕووناکی و هەمان مامەڵەی گەڕەکەکانیان لەگەڵ دەکرێت.

ئاشکراشی کرد، لە ماوەیەکی نزیکی دا گەورەترین کارگەی جیپسم بۆرد لە سەرانسەری عێراق لە هەولێر دەکەوێتە واری جێبەجێ کردن. دەشڵێت، داوامان کردەوە کەرەستە و کەلوپەلەی ناوخۆ بۆ پرۆژەکان بەکاربهێنرێت.