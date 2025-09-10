ئەحمەد سەحاف: هیچ گەنجێکی کورد لە لیبیا ئازار نەدراوە
هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی عێراق لە تەڕابلوس، ڕەتی دەکاتەوە ئەو 25 هاووڵاتییە کوردەی کە لە لیبیا گیرابوون، ئازار درابن.
چوارشەممە 10ـی ئەیلوولی 2025، ئەحمەد سەحاف، هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی عێراق لە تەڕابلوس بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەو زانیارییانەی بڵاوکراونەتەوە لەبارەی 25 گەنجە کوردەکە ڕاست نین.
هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی عێراق لە تەڕابلوس، ئاماژەی بەوە دا، ڕۆژانە خۆی سەردانی گەنجە کوردەکانی کردووە و دۆخیان زۆر باشبووە.
باسی لەوەش کرد، هەوڵیان داوە گەنجەکان بە ویستی خۆیان بگەڕێنەوە، بەڵام ڕەتیانکردووەتەوە و ویستوویانە لەڕێگەی دەریاوە کۆچ بکەن.
ئەحمەد سەحاف دووپاتیشی کردەوە، تەواوی ئەو کۆچبەرە نایاساییانەی دەچنە لیبیا، لەیەک شوێن کۆدەکرێنەوە.
بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە 10ـی ئەیلوولی 2025، ئەو 25 گەنجە کوردەی لە لیبیا ئازادکران، لە ڕێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە گەیشتنەوە هەرێمی کوردستان.
فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سوپاسی سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی کرد، کە ئەرکی گەڕاندنەوەی ئەو گەنجانەی لە ئەستۆ گرت.