پەیامی ئۆجەلان لە کۆنفرانسی ئاشتی خوێنرایەوە؛ "کاتی بنیاتنانەوەیە"

پێش دوو کاتژمێر

ئۆجەلان لە نوێرتین پەیامیدا، نەخشەڕێگەیەکی نوێی ڕاگەیاند و دووپاتی دەکاتەوە "قۆناغی خەباتی چەکداری کۆتایی هات و کاتی بنیاتنانەوەیە."

شەممە، 06ـی کانوونی یەکەمی 2025، پارتی یەکسانی و دیموکراسیی گەلان (دەم پارتی)، لە شاری ئەستەنبوڵ کۆنفرانسێکی نێودەوڵەتی بە ناونیشانی "ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراسی" دەست پێکرد. کۆنفرانسەکە دوو ڕۆژ دەخایەنێت و چەندان سیاسەتمەدار، یاساناس و چالاکوانی نێودەوڵەتی تێیدا بەشدارن.

لە کۆنفرانسەکەدا، وەیسی ئاکتاش، یەکێک لە ئازادکراوانی زیندانی ئیمراڵی، پەیامی عەبدوڵڵا ئۆجەلان، ڕێبەری زیندانیکراوی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە)ی خوێندەوە.

ئۆجەلان لە پەیامەکەیدا لە دوورگەی ئیمراڵییەوە ئاماژەی بە دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکان لەگەڵ دەوڵەتی تورکیا کردووە بۆ چارەسەری پرسی کورد. ئەو دۆخەی ئێستا بە قۆناغێکی "نوێ" ناوبرد و ڕایگەیاند، "خەباتی 52 ساڵەی پەکەکە بۆ هەبوون و کەرامەت کۆتایی پێهاتووە و ئێستا کاتی بنیاتنانەوەیە".

ئۆجالان گوتیشی: "ئێستا کاتی ئەوەیە لەسەر بنەمای سۆسیالیزمی دیموکراتیک، بەرەو ڕزگاریی دیموکراتیک هەنگاو بنێین. باوەڕم وایە بە پێڕوانگای کۆماری دیموکراتیک، نەتەوەی دیموکراتیک و پارادایمی کۆمەڵگەی دیموکراتیکی ژن-ئازادیخواز و ژینگەیی سەردەکەوین."

ڕێبەری پەکەکە ستراتیژی نوێی خۆی بە "یەکگرتنی دیموکراتییانە" پێناسە کرد و سێ بنەمای یاسایی بۆ دیاری کرد:

1. یاسای هاووڵاتیی ئازاد

2. یاسای ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک

3. یاساکانی ئازادی

ئۆجەلان جەختی لەوەش کردەوە، پێویستە دەوڵەت لەسەرووی کۆمەڵگەوە نەبێت و یاسا گەرەنتی دیموکراتییانەی نێوان هەردوولا بێت بۆ ڕێگرتن لە توندوتیژی.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا، ئۆجەلان تیشکی خستە سەر پێکهاتەی فرەنەتەوە و فرەئایینی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. بە بڕوای ئەو، باشترین ڕێگە بۆ چارەسەری کێشەکان دیالۆگ و گفتوگۆی دیموکراتییانەیە.

ئەم کۆنفرانسە لە کاتێکدایە جموجووڵە سیاسییەکان بۆ دەستپێکردنەوەی پڕۆسەی ئاشتی لە تورکیا گەرم بوون. لە مانگەکانی ڕابردوودا، حکوومەتی تورکیا و دەم پارتی چەندین دیداریان ئەنجام داوە و کۆمسیۆنێکی تایبەت لە پەرلەمانی تورکیا بۆ ئەم مەبەستە پێکهێنراوە.