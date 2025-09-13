پێش کاتژمێرێک

گه‌نده‌ڵی و به‌رتیل له‌ عێراق به‌تایبه‌تی له‌ دوای ساڵی 2003 و ده‌ستبه‌سه‌رداگرتنی جومگه‌ و داموده‌زگه‌كانی وڵات له‌ لایه‌ن گرووپ و پێڕه‌ سیاسی و میلیشیاكان، بووه‌ته‌ ڕووخساری سیاسی و ده‌وڵه‌تداری و تا دێ زیاتریش په‌ره‌ ده‌سه‌نێت و هاووڵاتییانیشی باجه‌كه‌ی ده‌ده‌ن.

گه‌نده‌ڵی و به‌رتیل له‌ عێراق بابه‌تێكی شاراوه‌ نییه‌، به‌ڵكوو بووه‌ته‌‌ به‌شێك له‌ ڕۆتیناتی ڕۆژانه‌ی ژیانی ئیداره‌ی داموده‌زگه‌كانی ده‌وڵه‌ت و ناچاركردنی هاووڵاتییان به‌و سیسته‌مه‌ گه‌نده‌ڵه‌ی له‌ دوای ساڵی 2003ـوه‌ سیاسییه‌كانی عێراق له‌سه‌ری ده‌ڕۆن و په‌ره‌ی پێ ده‌ده‌ن.

گرته‌ ڤیدیۆیه‌ك كه‌ شۆفێرێك به‌ ئاشكرا و له‌سه‌ر شه‌قام و به‌ به‌رچاوی خه‌ڵكه‌وه‌ پاره‌ی به‌رتیل به‌ كارمه‌ندێكی پۆلیسی هاتوچۆ ده‌دات، تۆڕه‌ كۆمه‌ڵایه‌تییه‌كانی پڕ كردووه‌ و عێراقییه‌كان له‌ناو خۆیاندا ده‌ستاوده‌ستی پێ ده‌كه‌ن و بووه‌ بابه‌تی ڕۆژ و جه‌ختیش ده‌كه‌نه‌وه‌ حكوومه‌ت و وه‌زاره‌تی ناوخۆ له‌ ئاست ئه‌و جۆره‌ گه‌نده‌ڵییانه‌ بێهه‌ڵوێسته‌ و هیچ بڕیارێكی به‌ كرده‌یی ناكات و ناتوانێت سزای بكه‌رانی بدات.

وه‌زاره‌تی ناوخۆی عێراق له‌ به‌رانبه‌ردا ڕاگه‌یه‌نراوێكی بڵاوكردووه‌ته‌وه‌ و گوتوویه‌تی، ئه‌وه‌ی كارمه‌نده‌كه‌ی پۆلیسی هاتوچۆ له‌گه‌ڵ شۆفێره‌كه‌ كردوویه‌تی، نایاسایییه‌ و ڕێكاری یاسایی به‌رانبه‌ر ده‌گرنه‌ به‌ر.