ئەو پزیشکەی ماڵی خەزوورانی کۆمەڵکوژ کرد، سزای لەسێدارەدانی بۆ دەرکرا

پێش دوو کاتژمێر

دادگای تاوانی هەولێر سزای لەسێدارەدان و 40 ساڵ زیندانی بۆ دکتۆر سیروان مەحموود دەرکرد، ناوەڕاستی مانگی ئاداری ئەمساڵ بە چەکەوە هەڵیکوتایە سەر ماڵی خەزووری و چوار کەسی کوشت.

ئەمڕۆ سێشەممە 9ی کانوونی یەکەمی 2025، دادگای تاوانەکانی هەولێر بڕیارەکەی دەرکرد، بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی دەستی کوردستان24 گەیشتوون، دادگا لەسەر تاوانی کوشتنی خەسوو و خەزووری سزای لە سێدارەدان بۆ دکتۆر سیروان دەرکردووە، هاوکات لەسەر کوشتنی هاوژینەکەیی 20 ساڵ زیندانی و بە هەمانشێوە لەسەر خوشکی هاوژینەکەشی 20 زیندانی بۆ دەرکردووە.

دکتۆر سیروان مەحموود ئێوارەی 13ی ئاداری ئەمساڵ، لە گەڕەکی فەرمانبەرانی هەولێر بە چەکەوە هەڵیکوتایە سەر ماڵی خەزووری دەستڕێژی گولـلەی لێکردن و لە ئەنجامدا خەزووری و خەسووی و هاوژینەکەیی و خوشکی هاوژینەکەی کوشت، دوای ڕووداوەکە هەڵات بوو، بەڵام ڕۆژی دواتر 14ی ئادار، ئاسایشی هەولێر دەستگیرکردنی ئەو پزیشکەی ڕاگەیاند، کە بە ماددەی 406 لە یاسای سزادانی عێراق بڕیاری دەستگیرکردنی بۆ دەرکرابوو.