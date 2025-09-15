پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی پێشوازی لە ژمارەیەک کەسایەتیی ئاشوریی ئەمەریکا کرد و دوایین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە تەوەری دیدارەکە بوون.

ئەمڕۆ دووشەممە 15ی ئەیلوولی 2025، بارەگای بارزانی بڵاویکردووەتەوە، سەرۆک بارزانی پێشوازی لە ژمارەیەک کەسایەتیی ئاشوریی نیشتەجێی ئەمەریکا بە سەرۆکایەتی سام دەرمۆ سەرۆکی دامەزراوەی ئاشورییەکان لە پێناو دادوەریدا کرد.

ئاماژە بەوە کراوە، لە دیدارەکەدا باس لە پەیوەندیی دێرینی نێوان ئاشورییەکان و گەلی کوردستان کرا و سەرۆک بارزانی دڵنیایی دا، کۆمەڵگەی ئاشوری و تەواوی پێکهاتەکانی دیکەی کوردستان خەڵکی رەسەنی ئەو وڵاتەن و چارەنووسیان بەیەکەوە بەستراوە. هەم لە ڕابردوودا و هەمیش لە داهاتوودا بەیەکەوە و بە ئازادی و سەرفرازی دەژین.

هەروەها لە دیدارەکە دا، سەرۆک بارزانی جەختی لەوە کردووەتەوە تەواوی دام و دەزگاکان لە هەرێمی کوردستان هاوکار و پاڵپشت دەبن بۆ تەواوی ئەو ئاوارانەی کە دەربەردەربوونە و ئێستا لە هەرێمی کوردستان نیشتەجێن و دەبێ هەست بە هەبوون و مانەوە و ئاشتی و سەقامگیری و داهاتووی پڕشنگداری خۆیان بکەن لە هەرێمی کوردستان.

بارەگای بارزانی ڕایگەیاندووە، شاندی میوان خۆشحاڵیی خۆیان بە دیداری سەرۆک بارزانی و پێشکەوتنەکانی هەرێمی کوردستان دا و ئاماژەیان بەوەدا کە ئێستا هەست بە خۆشحاڵییەکی زۆر دەکەن کە لە وڵاتی خۆیان و لەنێو کەسوکاری خۆیاندان و خۆیان بە جیا لە خەڵکی هەرێمی کوردستان نازانن و هەروەها بارودۆخ و دوایین گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە تەوەری تری ئەو دیدارە بوون.