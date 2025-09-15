سیاسی

پزیشکیان: هیچ وڵاتێکی عەرەبی و ئیسلامی لە هێرشەکانی ئیسرائیل پارێزراو نییە

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست

سەرۆکی ئێران ڕایگەیاند، ڕەنگە ئیسرائیل لە داهاتوو هێرش بکاتە سەر هەر وڵاتێک لە ناوچەکە، بۆیە دەبێت هەموویان هێزەکانیان یەکبخەنەوە ئامادەی هێرشەکان بن، دەشڵێت: ئەو چالاکییانەی ئیسرائیل بەهۆی بێدەنگی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییە.

دووشەممە 15ـی ئەیلوولی 2025، مەسعود پزیشکیان، سەرۆکی ئێران لە لووتکەی بەپەلەی عەرەبی و ئیسلامییەکان گوتی: هیچ وڵاتێکی عەرەبی و ئیسلامی لە هێرشەکانی ئیسرائیل پارێزراو نییە، بۆیە هیچ بژاردەیەکمان نییە جگە لە یەکخستنی ڕیزەکانمان.

گوتیشی: هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سەر دەوحە پێشێلکارییەکی ئاشکرای یاسا و ڕێسا نێودەوڵەتییەکانە، کە ئامانج لێی تێکدانی هەوڵەکانە بۆ ئاگربەستی غەززە. دەشڵێت: ئەو هێرشانە دەرەنجامی سزانەدانی ئیسرائیلە لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییە.

سەرۆکی ئێران باسی لەوەش کرد، ئیسرائیل هەموو هێڵە سوورەکانی تێپەڕاندووە و بە بیانووی بەرگری لە خۆییان هێرشی کردووەتەوە سەر چەندین وڵاتی عەرەبی و ئیسرائیلی، بۆیە پێویستە خۆیان بۆ هەر هێرشێکی داهاتووی ئەو وڵاتە ئامادە بکەن.

ئەمەش لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ لە قەتەر لووتکەی سەرکردەکانی عەرەبی و ئیسلامی لە بارەی هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر سەرکردەکانی حەماس لە دەوحە بەڕێوە دەچێت.

 
جەلیل عەبدولڕەحیم ,
