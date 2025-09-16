هاکان فیدان: سەقامگیری سووریا کلیلی ئاسایش و ئارامی ئەورووپایە

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی تورکیا ڕایگەیاند، سەقامگیری سووریا کلیلی سەرەکییە لە دەستەبەرکردنی ئاسایش و ئارامی ئەورووپا، داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد، پشتیوانی حکوومەتی سووریا بکات لە هەوڵەکانی بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی دامەزراوەکانی و پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان بۆ گەلەکەی، لەوانەش ئاسایش و سەقامگیری.

هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا، لە کۆنفرانسێکدا کە لە لایەن پەیمانگای پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان لە ڕۆمای پایتەختی ئیتاڵیا سازکرابوو، گوتی: پابەندبوونی وڵاتانی ناوچەکە و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ دەستەبەرکردنی یەکێتی و سەروەری سووریا گرنگە، ئاماژەی بەوەشدا، گەیشتن بە خۆشگوزەرانی لە سووریا کاریگەریی ئەرێنی لەسەر ئاسایشی ناوچەکە و نێودەوڵەتی دەبێت.

فیدان داوایکرد گوشار لە ئیسرائیل بکرێت بۆ ڕاگرتنی هێرشە دووبارەکانی بۆ سەر خاکی سووریا، ڕوونیشی کردەوە، "ئیسرائیل هەوڵدەدات دراوسێکانی لاواز بکات و سەقامگیرییان تێکبدات، هەروەها نایەوێت وڵاتی سەرکەوتوو لە ڕووی ئابووری و سیاسییەوە لە دەوروبەری خۆی ببینێت".

هاکان ۆفیدان دەشڵێت: ئامانجی ڕاستەقینەی ئیسرائیل فراوانکردنی جوگرافییە نەک ئاسایش وەک ئەوەی بانگەشەی بۆ دەکات.

سەبارەت بە دۆخی کەرتی غەززە، وەزیری دەرەوەی تورکیا گوتی: ئەوەی لەوێ ڕوودەدات تاقیکردنەوەیەکی ڕاستەقینەیە بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، جەختیشێ کردەوە، "دانپێدانان بە تاوانەکانی ئیسرائیل و ئاشکراکردنی ڕاستییەکان یەکەم هەنگاوە بۆ بنیاتنانی جیهانێکی دادپەروەرتر."

وەزیری دەرەوەی تورکیا ئاماژەی بەوەش کرد، "بوار بۆ خۆدزینەوە نییە، ئیسرائیل کۆمەڵکوژی لە غەززە ئەنجام دەدات."