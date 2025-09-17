وەرزش

تەواو؛ مۆرینیۆ دەگەڕێتەوە ستامفۆرد بریدج

دوای 25 ساڵ دەبێتەوە راهێنەری بێنفیکا

خۆزێ مۆرینیۆ دوای 25 ساڵ دەگەڕێتەوە بێنفیکا و ئەرکی راهێنەرایەتی ئەو یانە پۆرتوگاڵییە دەگرێتە ئەستۆ و وەکو راهێنەری ئەو یانەیەش سەردانی ستامفۆرد بریدج دەکات.

بێن جاکۆبس رۆژنامەنووسی بەریتانی ئاشکرایکردووە، خۆزێ مۆرینیۆ لەگەڵ بێنفیکا گەیشتە رێککەوتن و دوای 25 ساڵ جارێکی دیکە دەگەڕێتەوە ئەو یانە پۆرتوگاڵییە کە ساڵی 2000 لەو یانەیە بۆیەکەمجار دەستی بە کاری راهێنەرایەتی کرد، سپێشەڵ وەن دوای دوورخرانەوەی لە راهێنەرایەتی فەنەرباهچێی تورکی دەگەڕێتەوە پۆرتوگاڵ، کە بێنفیکا دوای دۆڕانەکەی لە چامپیۆنزلیگ بەرامبەر قەرەباخ بڕیاری دوورخستنەوەی برونۆ لاگی راهێنەری دا.

 

مۆرینیۆ وەکو راهێنەری بێنفیکا دەگەڕێتەوە ستامفۆرد بریدج کە پێشتر راهێنەرایەتی چێڵسی ئینگلیزیشی کردووە، راهێنەرە 62 ساڵانەکە رووبەڕووی ریال مەدریدیش دەبێتەوە، کە لە قۆناخی خول یانە پۆرتوگاڵییەکە رووبەڕووی یانە ئیسپانییەکە دەبێتەوە، کە بێنفیکا رووبەڕووی ناپۆلی و یوڤێنتوسی ئیتاڵی و ئەیاکسی هۆڵەندی و بایەر لیڤەرکوزنی ئەڵمانی و نیوکاسڵ یونایتدی ئینگلیزی دەبێتەوە.مۆرینیۆ ساڵی 2000 وەکو راهێنەری بێنفیکا لە 10 یاری راهێنەرایەتی یانەکەی کرد و 5 بردنەوە و 2 دۆڕان و 3 یەکسانبوونی لەگەڵ یانەکە بەدەستهێناوە.

سۆران لوقمان ,
