مەسرور بارزانی: دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن لە هەموو قوتابی و مامۆستایان پیرۆز دەکەم

مەسرور بارزانی: نەخۆشخانەی منداڵانی زاخۆ بە شێوەیەکی زۆر پێشکەوتوو دروست کراوە
بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زەنگی ساڵی نوێی خوێندنی لە قوتابخانەی (دمدم)ـی زاخۆ لێ دا و لە گوتارێکدا ڕایگەیاند "دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندن لە هەموو قوتابی و مامۆستایان و هەموو خەڵکی هەرێمی کوردستان پیرۆز دەکەم. دەستخۆش لە دایک و باوکان دەکەم بۆ ناردنی منداڵەکانیان بۆ قوتابخانەکان. دڵنیام ئەم قوتابییانە لە داهاتوودا دەبنە سەرکردە و وڵاتەکەمان زیاتر بەرەو پێشەوە دەبەن."

 

 

 

