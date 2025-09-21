بە کورتی؛ سەرۆک وەزیران لە زاخۆ چی کرد و چی گوت؟
سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە زاخۆی دەلالەوە پەیامی زانست و ئاوەدانی ڕاگەیاند.
ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان سەردانی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆی کرد؛ زەنگی ساڵی نوێی خوێندنی لە قوتابخانەیەکی شارەکە لێ دا و دواتر ژمارەیەک پڕۆژەی گرنگ و ستراتیژیی کردەوە.
1. لێدانی زەنگی ساڵی نوێی خوێندن
سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان کاتژمێر 07:50 خولەکی بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، لە قوتابخانەی (دم دم)ـێ شاری زاخۆ زەنگی ساڵی نوێی خوێندنی (2025/2026) لێ دا؛ دواتر لە گوتەیەکدا، پیرۆزیایی دەستپێکردنی ساڵی نوێی خوێندنی لە قوتابییان و مامۆستایان کرد و هیوای خواست کە ساڵێکی پڕ سەرکەوتن و دەسکەوت و خۆشی بێت بۆ هەمووان.
2. کردنەوەی نەخۆشخانەی منداڵان لە زاخۆ
کاتژمێرێک دواتر (نزیکەی کاتژمێر 09:00ـی بەیانی)، سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی بە یاوەری گوهدار شێخۆ، سەرپەرشتیی ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، نەخۆشخانەی منداڵانی لە زاخۆ کردەوە.
سەرۆكی حكوومەت دوای ئەوەی بەشەکانی نەخۆشخانەکەی بەسەر کردەوە، لە گوتەیەکدا، خۆشحاڵیی خۆی دەربڕی "نەخۆشخانەی منداڵان بە ئاستێكی زۆر باش دروست كراوە و ئەمڕۆ دەخرێتە خزمەتی خەڵکی زاخۆ". هەروەها هیوای خواست "ئەم نەخۆشخانەیە، خزمەتێكی باشی نەخۆشەکان بکات، بە تایبەتی منداڵان و هیچ كاتێك ناچار نەبن بچنە شوێنی دیكە بۆ چارەسەری."
3. کردنەوەی یەکەم پێشانگەی نێودەوڵەتی لە زاخۆ
دوای ئەوەی نەخۆشخانەی منداڵانی کردەوە، کاتژمێر 10:00ـی بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان یەکەمین پێشانگەی نێودەوڵەتیی بازرگانی لە زاخۆ کردەوە، کە زیاتر لە 100 کۆمپانیای ناوخۆیی و بیانی تێیدا بەشدارن.
سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا خۆشحاڵیی خۆی بە کردنەوەی پێشانگە نێودەوڵەتییەکە دەربڕی و هیوای خواست، ساڵ بە ساڵ فراونتر بکرێت و ژمارەیەکی زیاتری کۆمپانیاکان تێیدا بەشدار بن.
4. کردنەوەی قۆناغی دووەمی کۆڕنیشی زاخۆ
دوایین چالاکی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی، کردنەوەی قۆناغی دووەمی پڕۆژەی کۆڕنیشی زاخۆ بووە کە بە گوژمەی زیاتر لە شەش ملیار دینارە و زیاتر لە سێ کیلۆمەتر درێژە. هاوکات زیاتر لە 50%ـی پڕۆژەکە سەوزاییە.
سەرۆک وەزیران بە یاوەری سەرپەرشتیاری ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ بەشە جیاوازەکانی پڕۆژەکەی بەسەر کردەوە و هاوکات گوێی لە چەند گۆرانییەکی فۆلکلۆری کوردیی گرت.
