مەسرور بارزانی: نەخۆشخانەی منداڵانی زاخۆ بە شێوەیەکی زۆر پێشکەوتوو دروست کراوە
سیاسی

سەرۆکی حکوومەت: مامۆستاکانمان نموونەی کەسانی دڵسۆز و نیشتیمانپەروەرن

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی
سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی
کوردستان

بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زەنگی ساڵی نوێی خوێندنی لە قوتابخانەی (دمدم)ـی زاخۆ لێ دا و لە گوتارێکدا ئاماژەی بەوە دا "سوپاسییەکی تایبەتی مامۆستایانی قەدرگران دەکەم کە سەرەڕای هەموو ئاستەنگ و قەیرانەکان و نەبوونی مووچە، بەردەوام بوون لە وانە گواتنەوە. مامۆستا دڵسۆز و نیشتمانپەروەرەکانمان بەردەوام بوون هەرگیز ڕێگەیان نەدا پرۆسەی خوێندن بوەستێت. بەڕاستی نموونەی خەڵكی دڵسۆز و نیشتیمانپەروەرن." 

 

 

 

 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment