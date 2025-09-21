سەرۆکی حکوومەت: مامۆستاکانمان نموونەی کەسانی دڵسۆز و نیشتیمانپەروەرن

پێش 32 خولەک

بەیانیی ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زەنگی ساڵی نوێی خوێندنی لە قوتابخانەی (دمدم)ـی زاخۆ لێ دا و لە گوتارێکدا ئاماژەی بەوە دا "سوپاسییەکی تایبەتی مامۆستایانی قەدرگران دەکەم کە سەرەڕای هەموو ئاستەنگ و قەیرانەکان و نەبوونی مووچە، بەردەوام بوون لە وانە گواتنەوە. مامۆستا دڵسۆز و نیشتمانپەروەرەکانمان بەردەوام بوون هەرگیز ڕێگەیان نەدا پرۆسەی خوێندن بوەستێت. بەڕاستی نموونەی خەڵكی دڵسۆز و نیشتیمانپەروەرن."