پلەکانی گەرما کەمێک نزم دەبنەوە
بەرێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە.
کەشناسیی هەرێم پێشبینی دەکات کەشی ئەمڕۆ یەکشەممە، 21- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، لەدرەنگانی شەو تۆزێکى کەم دەبێت بەتایبەت لە ناوچەکانى باشوورى هەرێم. هەروەها پلەکانی گەرما یەک پلە بەرز دەبێتەوە.
ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی دووشەممە 22- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرما 1 تا 2 پلە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ نزم دەبنەوە.
بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی
هەولێر : 33 پلەی سیلیزی
سلێمانی : 29 پلەی سیلیزی
دهۆک : 31 پلەی سیلیزی
ئامێدی : 28 پلەی سیلیزی
ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی
کەرکوک : 35 پلەی سیلیزی
زاخۆ : 33 پلەی سیلیزی
هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی
سۆران : 29 پلەی سیلیزی
حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی
گەرمیان : 35پلەی سیلیزی