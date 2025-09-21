سیاسی

پلەکانی گەرما کەمێک نزم دەبنەوە

کوردستان

بەرێوەبەرایەتی گشتیی کەشناسیی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان کەشى پێشبینیکراوى 48 کاتژمێرى داهاتووی بڵاوکردەوە و ڕایگەیاند، پلەکانی گەرما نزم دەبنەوە.

کەشناسیی هەرێم پێشبینی دەکات کەشی ئەمڕۆ یەکشەممە، 21- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، لەدرەنگانی شەو تۆزێکى کەم دەبێت بەتایبەت لە ناوچەکانى باشوورى هەرێم. هەروەها پلەکانی گەرما یەک پلە بەرز دەبێتەوە. 

ئاماژەی بەوەشکرد، پێشبینی دەکرێت کەشی سبەی دووشەممە 22- 09- 2025، ئاسمان ساماڵ بێت، هەروەها پلەکانی گەرما 1 تا 2 پلە بەراورد بە تۆمارکراوەکانی ئەمڕۆ نزم دەبنەوە.

بەرزترین پلەکانی گەرمای پێشبینیکراو بە پلەی سیلیزی

هەولێر : 33 پلەی سیلیزی

سلێمانی : 29 پلەی سیلیزی

دهۆک : 31 پلەی سیلیزی 

ئامێدی : 28 پلەی سیلیزی

ئاکرێ : 32 پلەی سیلیزی

کەرکوک : 35 پلەی سیلیزی 

زاخۆ : 33 پلەی سیلیزی

هەڵەبجە : 33 پلەی سیلیزی

سۆران : 29 پلەی سیلیزی

حاجی ئۆمەران : 21 پلەی سیلیزی

گەرمیان : 35پلەی سیلیزی

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا
