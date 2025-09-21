سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی قۆناغی دووەمی کۆڕنیشی زاخۆی کردەوە
ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، قۆناغی دووەمی کۆڕنیشی زاخۆی کردەوە.
گوژمەی قۆناغی دووەمی پرۆژەی کۆڕنیشی زاخۆ زیاتر لە 6 ملیار دینارە و درێژاییەکەی نزیکەی سێ کیلۆمەترە.
قۆناغی دووەمی پڕۆژەکە زیاتر لە 50% سەوزایی لەخۆ دەگرێت، پیادەی هاتوچۆ بە درێژایی 8 مەتر بۆ هەر لایەک دروست کراوە؛ هەروەها خواردنگە، کافتریا و بەلەمی گەشتیاری لە پرۆژەکەدا هەن.
کۆڕنیشی زاخۆ، یەکێکە لە پرۆژە جوان و سەرنجڕاکێشەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ، کە بەردەوام هاووڵاتییانی ناوچە جیاوازەکانی کوردستان و گەشتیاران ڕووی تێدەکەن.