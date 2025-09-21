دادگای تێهەڵچوونەوەی سلێمانی سزاکەی سەر شاسوار عەبدولواحیدی پەسەند کرد

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، سەرچاوەیەک بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، دادگای تێهەڵچوونەوەی سلێمانی سزاکەی سەر شاسوار عەبدولواحیدی پەسەندکرد و کەمی نەکردەوە.

ڕۆژی سێشەممە، 2ـی ئەیلوولی 2025، سەرچاوەیەک لە دادگای سلێمانی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، لە دادگای سلێمانی، لە سێیەمین دانیشتنی دادگاییکردنی شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جولانەوەی نەوەی نوێ، لەسەر کەیسی شادی نەوزاد سزای پێنج مانگ زیندانی بۆ تاوانبار دەرکرا.

کێشەی یاسایی ئەم کەیسەی شاسوار عەبدولواحید بۆ ساڵی 2021 دەگەڕێتەوە، دوای ئەوەی شادی نەوزاد، لە فراکسیۆنی نەوەی نوێ لە پەرلەمانی کوردستان جیا بووەوە، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ڕایگەیاند، لەلایەن شاسوارەوە بە نامە هەڕەشەی بڵاوکردنەوەی وێنە و ڤیدیۆی ڕووتی لێ کراوە و لەسەر ئەو هەڕەشانەشی لێی کراوە سکاڵای یاسایی تۆمار کرد.

شاسوار عەبدولواحید، لە شەوی 12ـی ئابی 2025، لەسەر سکاڵای شادی نەوزاد، پەرلەمانتاری پێشووی کوردستان بە تۆمەتی "ناوزڕاندن و هەڕەشەکردن" دەستگیر کراوە، پێشووتریش چەندین جار سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ بۆ بەردەم دادگا بانگهێشت کراوە؛ بەڵام ئامادە نەبووە، بۆیە فەرمانی دەستگیرکردنی بۆ دەرچووبوو.

بەگوتەی سەرکەوت ئەحمەد، گوتەبێژی پۆلیسی سلێمانی، کە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند بوو، شاسوار عەبدولواحید، سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ بە فەرمانی دادوەر و بە ماددەی 431 لە یاسای سزادانی عێراقی دەستگیر کراوە، ماددەکە تایبەتە بە هەڕەشەکردن.