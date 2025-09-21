پرۆژەی بەریتانیا-فەڵەستین داوا لە حکوومەتی وڵاتەکەی دەکات هەنگاوی کردەیی بۆ دانپێدانانی دەوڵەتی فەڵەستینی بنێن

پێش دوو کاتژمێر

پرۆژەی بەریتانیا-فەڵەستین ڕایگەیاند، دانپێدانانی بەریتانیا بە دەوڵەتی فەڵەستین هەنگاوی "سەرەتایە" و پێویستی بە هەنگاوی کرداری هەیە؛ هاوکات پرۆژەکە کۆمەڵێک مەرج و داواکاری بۆ پشتیوانی کردنی فەڵەستین دوای پرۆسەی دەنگدانەکە ئاراستەی حکوومەتی وڵاتەکەی دەکات.

یەکشەممە 21ـی ئەیلوولی 2025، پرۆژەی بەریتانیا-فەڵەستین (BPP) لە ڕاگەیەندراوێکدا بڕیاری ناساندنی دەوڵەتی فەڵەستین لەلایەن وڵاتەکەوە بە هەنگاوێکی گرنگ وەسف کرد، جەختیشی کردەوە "ئەو دانپێدانانە تەنیا سەرەتایە" و دەبێت ببێتە دەستپێکی پرۆسەیەکی بەردەوام بۆ جێبەجێکردنی بەرپرسیارێتییە مێژوویی و یاساییەکانی بەریتانیا.

پرۆژەکە، کە کار لەسەر بەرپرسیارێتییەکانی بەریتانیا لە ڕاگەیاندنی دوو دەوڵەتی فەڵەستین-ئیسرائیل دەکات، داوای کرد کە حکوومەتی بەریتانیا کرد هەنگاوی کردەیی بنێت و هەموو ئامرازەکانی بەکاربهێنێت بۆ فشارخستنە سەر ئیسرائیل بۆ کۆتاییهێنانی دەستبەجێ بە شەڕ لە غەززە و ئازادکردنی سەرجەم بارمتەکان.

داواکارییە سەرەکییەکان بۆ کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکان

پرۆژەی بەریتانیا-فەڵەستین (BPP) داوای لە بەریتانیا و وڵاتانی دیکە کرد، لە دوای دانپێدانانەکە، ئەم ڕێوشوێنانە بگرنەبەر:

سەپاندنی گەمارۆی تەواوەتی و ڕاگرتنی هەموو جۆرە هاریکارییەکی سەربازی لەگەڵ ئیسرائیل، تاوەکوو پابەندیی خۆی بە بڕیارەکانی دادگای نێودەوڵەتیی داد (ICJ) نیشان دەدات.

جێبەجێکردنی سزای ئاراستەکراو هاوشێوەی ئەوانەی لەسەر ڕووسیا سەپێنراون، بەهۆی پێشێلکاریی یاسای مرۆیی نێودەوڵەتییەکان و جینۆسایدکردنی هاووڵاتییانی غەززە.

ڕاگرتنی هەموو پەیوەندییەکان لەگەڵ ئیسرائیل تا کۆتایی بە ئۆپەراسیۆنەکان لە غەززە دەهێنێت و گەمارۆی 18 ساڵەی سەر کەرتی غەززە هەڵدەگرێت.

کارکردن بۆ گەڕانەوەی خێرای هەموو ئاوارەکان و دەستپێکردنی هەوڵێکی گشتگیر بۆ بووژاندنەوە و ئاوەدانکردنەوەی ناوچەکە.

پێشکەشکردنی پشتیوانیی دیپلۆماسیی تەواو بۆ دادگای تاوانی نێودەوڵەتی (ICC) و دادگای نێودەوڵەتیی داد (ICJ).

پشتیوانی لە دەوڵەتی فەڵەستین

ڕێکخراوەکە داوای لە حکومەتی بەریتانیا کرد کە پابەندییە یاساییەکانی خۆی لە ژێر بڕیارەکانی دادگای نێودەوڵەتیی داد (ICJ) و بڕیارنامەی 2334ی ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکاندا جێبەجێ بکات، بەتایبەتی لە ڕێگەی گرتنەبەری ئەم ڕێوشوێنانەی خوارەوە:

قەدەغەکردنی کاڵا و خزمەتگوزارییە نیشتەجێبوونەکان و هەر جۆرە دارایی، وەبەرهێنان یان پشتیوانییەکی خێرخوازیی بەریتانی بۆ ئەو کۆمپانیایانەی لە نیشتەجێبوونەکانی ئیسرائیل کار دەکەن.

هەڵپەساردنی ڕێککەوتنی بازرگانی و هاوبەشیی نێوان بەریتانیا و ئیسرائیل و نەخشەڕێگای 2030.

دانپێدانان تەواوی فەڵەستین لە ڕێگەی دەنگدان بە ئەندامێتیی لە نەتەوە یەکگرتووەکان ون پشتیوانیکردن لە داواکارییەکان بۆ ئەندامێتی لە ڕێکخراوە جیهانییەکانی دیکە وەک کۆمۆنوێڵس و ڕێکخراوی بازرگانیی جیهانی.

جێبەجێکردنی سیستەمێکی یەکسانی ڤیزا بۆ هەر دوو دەوڵەتی ئیسرائیل و فەڵەستین و ڕێگریکردن لە گەشتکردنی ئەو کەسانەی تێوەگلاون لە تاوانەکانی دژی مرۆڤایەتی بۆ نێو بەریتانیا.

پشتیوانیی بەریتانیا بۆ گەڕانەوەی دیموکراسی، ئەنجامدانی هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەرانە لە هەموو ئاستەکاندا، هەروەها ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و ڕێزگرتن لە مافەکانی مرۆڤ و سەروەریی یاسا، کە لەلایەن دامەزراوە سەربەخۆکانی فەڵەستینەوە چاودێری بکرێت.

پێداچوونەوە بە ڕێککەوتنی پاریسی لە ساڵی 1994 بۆ یارمەتیدانی فەڵەستین لە بەدەستهێنانی ئابووریی داهاتی باج لەلایەن ئیسرائیل.

ئەمەش لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ یەکشەممە هەر یەکە لە بەریتانیا، کەنەدا و ئوسترالیا بە فەرمی ڕایانگەیاند لە سبەی کۆمەڵەی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان دان بە دەوڵەتی فەڵەستین دا دەنێن