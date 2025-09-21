په‌روه‌رده‌

کۆلێژێکی نوێ لە زانکۆی سەڵاحەددین کرایەوە

کوردستان زانکۆی سەڵاحەددین

کۆلێژێکی دیکە لە زانکۆی سەڵاحەددین کرایەوە و ئەمساڵ پلان وایە 170 قوتابی بە هەموو بەشەکانی وەربگرێت.

سامان عەبدوڵڵا، بەرێوەبەری ڕاگەیاندنی زانکۆی سەڵاحەددین، ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: کۆلێژێکی نوێ لە زانکۆی سەڵاحەددین کرایەوە و فەرمانی وزاری 16971 لە ڕێککەوتی 14ـی ئەیلوولی 2025، فەرمانی زانکۆی ژمارە 14377 ئەمڕۆ گەڕاوەتەوە، کۆلێژی کۆمپیوتەر و ئینفۆڕماتیکس کرایەوە.

بەڕێوەبەری ڕاگەیاندنی زانکۆی سەڵاحەددین گوتی: پلانی وەرگرتنی بۆ ئەمساڵ 170 قوتابی دەبێت و هەروەها باڵەخانە و ستافی تەواوی دەبێت، باڵەخانەکەی کەوتووەتە نێو کۆلێژی زانست لەسەر ڕێگای هەولێر- کەرکووک.

کۆلێژی کۆمپیوتەر و ئینفۆڕماتیکس لەسێ بەش پێکدێت، تەکنەلۆجیای زانیاری،  زانستی کۆمپیوتەر، ژیری دەستکرد.

بە کردنەوەی ئەم کۆلێژە ژمارەی کۆلێژەکانی زانکۆیەکە بۆ 17 کۆلێژ زیادیکرد.

 
 
