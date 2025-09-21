ناتانیاهۆ: دەوڵەتی فەڵەستین دروست ناکرێت

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند: داننانی بەریتانیا و فەرەنسا و کەنەدا بە دەوڵەتی فەڵەستین، پاداشتکردنێکی گەورەی تیرۆرە.

یەکشەممە 21ـی ئەیلوولی 2025، بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل ڕایگەیاند: داننان بە دەوڵەتی فەڵەستین، پاداشتکردنی تیرۆرە، دەشڵێت: ئەو پەیامەتان پێڕادەگەیەنم، دەوڵەتی فەڵەستین دروست نابێت.

بنیامین ناتانیاهۆ ڕایگەیاند: پرۆسەی داگیرکاری و نیشتەجێکردنی جووەکان لە کەناراوەکانی ڕۆژئاوا درێژە پێدەدەن، ئەوەشی ڕاگەیاند: پاش ئەوەی لە ئەمەریکا و دیداری دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەو وڵاتە دەگەڕێتەوە، ئیسرائیل وەڵامی بۆ ئەو داننانە بە دەوڵەتی فەڵەستین دەبێت.

ئەمڕۆ هەریەک لە کەنەدا و فەرەنسا و بەریتانیا، بەر لە کۆبوونەوەی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان کە بڕیارە سبەی بۆ پرۆژەی داننان بە دەوڵەتی فەڵەستین بە سەرۆکایەتی فەرەنسا و سعوودیە بەڕێوەبچێت، پێشوەختیش، هەریەک لە کەنەدا و بەریتانیا و فەرەنسا بەشێوەیەکی فەرمی دانیان بە دەوڵەتی فەڵەستیندا نا.