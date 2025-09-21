پەیامنێری کوردستان24: وەڵامەکانی ئەنجوومەنی دەوڵەت هاوسەنگن

پێش کاتژمێرێک

دوای تەواوبوونی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی دەوڵەت، پەیامنێری کوردستان24، لە بەغدا ئاماژەی بەوە کرد، ئەنجوومەنی دەوڵەت بڕیاری داوە داهاتی گومرگ هەمووی بۆ بەغدا بێت.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24، لە بەغدا، ئەمڕۆ یەکشەممە، 21ـی ئەیلوولی 2025، ڕایگەیاند: وەڵامەکانی ئەنجوومەنی دەوڵەت بە دڵی حکوومەتی هەرێم و بە‌غدان و هاوسەنگن، هاوکات بڕیاریدا بەگوێرەی یاسا دەبێت تەواوی رسوماتی هەرێمی کوردستان بۆ حکوومەتی هەرێم بێت.

پەیامنێری کوردستان24، گوتی: هەروەها ئەنجوومەنەکە بڕیاری داوە داهاتی گومرگ هەمووی بۆ بەغدا بێت، ئاماژەی بەوە کردووە، ئەگەر حکوومەتی هەرێم بەم بڕیارە رازی نەبێت، دەتوانێت لە دادگای فیدراڵی سکاڵا تۆمار بکات، بەڵام ئەگەر حکوومەتی عێراق رازی نەبێت، پێشێلی یاسای کردووە.

پەیامنێری کوردستان24، گوتیشی: قسەم لەگەڵ بەرپرسێکی نەوتی باکوور کردووە و ئاماژەی بەوە کرد، تەواوی ئامادەکارییەکانمان کردووە، بۆڕییەکان تاقیکراونەتەوە و هیچ گرفتێک لە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم نەماوە و ڕێککەوتن بکرێت، ئێمە ئامادەین و هەموو کێشە تەکنیکییەکان چارەسەر کراون.

دیلان بارزان، ئەمەشی خستەڕوو، ڕۆژی سێشەممە، سەرۆک وەزیرانی عێراق ئەم پرسە دەباتە ئەنجوومەنی وەزیران، لە کۆبوونەوەکە دا گفتوگۆ لەبارەی وەڵامەکانی ئەنجوومەنی دەوڵەت دەکات و پرسی ناردنی مووچەی مانگی تەممووز لە کۆبوونەوەکە دا تاوتوێ دەکرێت.

ئەمرۆ یەکشەممە، ئەنجوومەنی دەوڵەت چوارەمین کۆبوونەوەی خۆی لەبارەی پرسی داهاتی نانەوتی کرد، لەکۆبوونەوەکەدا ڕەشنووسی کۆتایی خۆیان نووسیوە و بەبێ ئامادەبوونی نوێنەری هەرێم رەشنووسەکە واژۆ کراوە و ڕادەستی ئەمیندارییەتی ئەنجوومەنی وەزیران کرا.

ڕۆژی پێنجشەممە، 18ـی ئەیلوولی 2025، بۆ سێیەم جار ئەنجوومەنی دەوڵەتی عێڕاق بۆ یەکلاییکردنەوەی لایەنە یاساییەکەی پرسی ڕادەستکردنی داهاتە نانەوتییەکانی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە، بەڵام هەردوو نوێنەرەکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەکەدا بەشدار نەبوون، ئەنجوومەنەکەش ڕەوانەکردنی ڕەشنووسەکەی بۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی فیدراڵ دواخست.