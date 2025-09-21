عەباس ئەکرەم: لەم هەفتەیەدا زانکـۆلایـن کارا دەکرێت
گوتەبێژی وەزارەتی خوێندنی باڵاو توێژینەوەی زانستی ڕایگەیاند: لەم هەفتەیەدا زانکـۆلایـن بۆ دەرچووانى دوانزەى ئامادەیی بۆ وەرگرتنیان لە زانکۆ و پەیمانگاکان کارا دەکرێت.
یەکشەممە 21ـی ئەیلوولی 2025، عەباس ئەکرەم، وەزارەتی خوێندنی باڵا ئاشکرای کرد، لەم هەفتەیەدا زانکۆلاین کارا دەکرێت.
گوتەبێژی وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى ڕاشیگەیاند: "وەرگرتن لە زانکۆکان بەپێی ڕیزبەندیی ئەو کۆلێژ و بەشانە دەبێت کە دەرچووان لە زانکۆلاین پێشکەشی دەکەن، بە ڕەچاوکردنی کۆنمرەی قوتابى. بۆیە پێویستە بە وردی ڕیزبەندیی ئەو کۆلێژ و بەشانە دیاری بکەن کە ئارەزوو دەکەن خوێندنی تێدا تەواو بکەن، هەروەها پێویستیشە دەرچووانى پۆلى دوانزە لەگەڵ کاراکردنی زانکۆلاین، دەست بە پێشکەشکردن بکەن و کارەکانیان بۆ کۆتاڕۆژەکانی زانکۆلاین دوا نەخەن.
9ـی ئەیلوولی ئەمساڵ، ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12ـی ئامادەیی ڕاگەیەنرا، ئەمساڵ، 115 هەزار و 787 قوتابی بەشداریی تاقیکردنەوە گشتییەکانی پۆلی 12یان کرد.