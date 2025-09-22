نوری مالیکی هۆشداری لە دواخستنی هەڵبژاردن دەدات

پێش 3 کاتژمێر

نوری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا هۆشداری دا لە ئەگەری دواخستنی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە وادەی خۆیدا، هەروەها سندوقەکانی دەنگدان دەرگا بەڕووی دیکتاتۆریەت و ڕەگەزپەرستی و تائیفەگەری دادەخات، ئاماژەی بەوەشکرد، دەنگی دەنگدەران دیاری دەکات کە ئایا حکوومەتی ئێستا لە دەسەڵاتدا دەمێنێتەوە یان دەگۆڕدرێت.

نوری مالیکی لە وتارێکدا لە کۆنفرانسی "لاوان و هەڵبژاردن" ڕایگەیاند، "پێشکەوتنی وڵات پێویستی بە نوێبوونەوە و گەشەسەندن هەیە بۆ عێراقێکی بەهێز و ئاوەدان، نوێبوونەوە لە جیهانی گەنجاندا بناغەیە کە پێویستە هەموو لایەک لە باوەشی بگرێت".

مالیکی گوتیشی "هەڵبژاردن یەکێکە لە میکانیزمەکانی نوێبوونەوە و گەشەپێدان و دیموکراسی، پرۆسەی سیاسیش بەبێ هەڵبژاردن بێ مانایە"، جەختیشی کردەوە "ئێمە لەگەڵ هێز و لایەنە سیاسییەکانی دیکە، پێداگرییمان لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە وادەی دیاریکراودا کردووەتەوە."

سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا ڕوونیشی کردەوە، "هەڵبژاردن ئەو دەروازەیەیە کە لە ڕێگەیەوە حکوومەت و پەرلەمان پێکدێت، پڕۆسەی دەرکردنی یاسای ڕێکخستنی پڕۆسەی سیاسی و کۆمەڵایەتی دەستپێدەکات"، ئاماژەی بەوەشکرد "هیچ شتێک لە دەستووردا نییە بە ناوی حکوومەتی فریاکەوتن یان چاودێر".

مالیکی هۆشداریشی دا، "پێویستە هەمووان هەست بەو مەترسییە گەورەیە بکەن، ئەگەر هەڵبژاردن لە وادەی دیاریکراودا نەکرێت، هەروەها جەختی لە گرنگی هەڵبژاردنی ئەو کەسانە کردەوە کە شایەنی نوێنەرایەتیی خەڵکن".

ڕاشیگەیاند، "لە ڕێگەی هەڵبژاردنەوە دەرگاکان بەڕووی دیکتاتۆریەت و ڕەگەزپەرستی و تایفەگەری لە گەیشتن بە دەسەڵات و دامەزراوەکانی دەوڵەت دادەخەین.

9ـی نیسانی 2025، نووسینگەی ڕۆژنامەوانیی محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی فیدراڵ بڵاوی کردبووەوە‌، ئەنجوومەنی وەزیران بە زۆرینەی دەنگ، 11-11-2025ـی وەکوو ڕۆژی هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق دیاریی کرد.