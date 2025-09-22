200 ملیار دینار بۆ پرۆژەی ئاوی خەبات تەرخانکرا

پێش 3 کاتژمێر

پارێزگای هەولێر بڵاویکردووەتەوە، دوای ئەنجامدانی چەندین پرۆژەی بەنداو و پۆندی گەورە و بچووک لەسەر ڕاسپاردەی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی ئاوی شارۆچکەی خەبات جێبەجێ دەکرێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 22ـی ئەیلوولی 2025، پارێزگای هەولێر بڵاویکردەوە، لەسەر فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی ھەرێمی کوردستان، ڕەزامەندنی درا بە دابینكردنی گوژمەی 195 ملیار و 145 ملیۆن دینار، بۆ جێبەجێكردنی پڕۆژەی ئاوی شارۆچکەی خەبات لە سنووری پارێزگای هەولێر بڕیارە لەم نزیكانە دەستبكرێت بەگرتنبەری ڕێکارەكان و تەواوکردنى کاروبارەکان بۆ جێبەجێكردنی پڕۆژەكە.

پارێزگای هەولێر، ئاماژەی بەوە کردووە، جگە لە ئەنجامدانی ئەم پرۆژانە چەندین بەنداو و پۆندی گەورە و بچووكی دیكە لە سنووری پارێزگای هەولێر بۆ گلدانەوەی ئاوی سەرزەوی و بەفیڕۆ نەچوونی ئەو سامانە گرنگە نیشتیمانیە و بەرگرتن لە وشکەساڵی و گۆڕانكارییەكانی كەشو هەوا و گرنگیدان بە کەرتەكانی کشتوکاڵ و گەشتیاری.