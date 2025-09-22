بەهۆی گەرماوە لە ئەورووپا 197 هەزار کەس گیانیان لەدەستداوە

پێش 59 خولەک

بەگوێرەی توێژینەوەیەکی شیکاری لە ماوەی چوار ساڵدا بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما لە هاوینان لە ئەورووپا زیاتر لە 197 هەزار کەس گیانیان لەدەستداوە، ئەمەش نوێترین ئاگادارکردنەوەیە لەبارەی زیانە مەترسیدارەکانی گۆڕانی کەشوهەوا لەسەر کیشوەرەکە.

توێژەران لە پەیمانگای بارسێلۆنا بۆ تەندروستی گشتی (ISGlobal) توێژینەوەیەکیان بڵاو کردووەتەوە و تێیدا داتای گیان لەدەستدان لە 32 ناوچە لە وڵاتانی ئەورووپی شیکردووەتەوە، کە 539 ملیۆن کەسی بەشدارییان تێیدا کردبوو.

توێژینەوەکە لە گۆڤاری (Nature Medicine) بڵاوکراوەتەوە، ئاماژەی داوە، " بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما لە ئەورووپا لە ماوەی 2022 تاوەکوو 2025، 197 هەزار و 964 کەس گیانیان لەدەستداوە.

توێژینەوەکە باسی لەوەش کردووە، هاوینی 2024ی ئەورووپا یەکێک بوو لە گەرمترین هاوینەکان و ڕیکۆردی بەرزترین پلەکانی گەرما لە ئەورووپا و جیهان تێیدا تۆمار کران، کە بووە هۆی ئەوەی زیاتر لە 62 هەزار و 775 هەزار حاڵەتی گیانلەدەستدان تۆمار کراوە.

هەروەها لە ساڵی 2023دا بەپێی ئامارە نوێیەکانی توێژینەوەکە 50 هەزار و 798 کەس و لە ساڵی 2022، 67 هەزار و 873 کەس بەهۆی گەرمای هاوین گیانیان لەدەستداوە، هاوکات بەگوێرەی ئامارەکان تاوەکوو ئێستا لە ساڵی 2025، 16 هەزار و 500 حاڵەتی گیان لەدەستدان بەهۆی بەرزی پلەکانی گەرما لە هاوین تۆمار کراوەن.

ئەو توێژینەوەی ئەوەشی خستووەتە ڕوو، دیاریکردنی ژمارەی قوربانیان بەهۆی بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرماوە کارێکی قورسە، چونکە گەرما زۆر بە دەگمەن وەک هۆکاری مردن تۆمار دەکرێت.جگە لە کاریگەرییە ڕاستەوخۆکانی وەک گەرما لێدان و وشکبوونەوە، دەبێتە هۆی کۆمەڵێک کێشەی تەندروستی فراوانتر کە دەکرێت کوشندە بن، لەوانە جەڵتەی دڵ، جەڵتەی مێشک و کێشەکانی هەناسەدان.

بەپێی توێژینەوەکە، زۆرترین حاڵەتی گیانلەدەستدان لە ساڵی ڕابردوو لە ئیتاڵیا بووە کە نزیکەی 19 هەزار حاڵەتبوو، دوای ئەویش ئیسپانیا و ئەڵمانیا دێن کە هەریەکەیان زیاتر لە شەش هەزار حاڵەتیان هەبووە.