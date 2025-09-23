پیشەسازی بووە سێیەمین یانە لە خولی نایابی كوردستان دەكشێتەوە

نیهاد لەتیف قۆجە: یاریزانەكانمان ئازاد دەكەین یانەكە جێبهێڵن

پێش دوو کاتژمێر

یانەی پیشەسازی لە دوای یانەكانی برایەتی و هەڵۆ بووە سێیەمین یانە لە خولی نایابی كوردستان دەكشێتەوە، سەرجەم یانەكانیش هۆكاری كشانەكانیان بۆ خراپی دۆخی دارایی دەگەڕێننەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 23 ئەیلوولی 2025، لە كۆنگرەیەكی رۆژنامەوانی دا نیهاد لەتیف قۆجە سەرۆكی یانەی پیشەسازی رایگەیاند بەهۆی نەبوونی سەرچاوەی دارایی پێویست ناتوانن بەشداریی لە وەرزی نوێی خولی نایابی كوردستان بكەن.

نیهاد لەتیف قۆجە دەشڵێت: ئێمە هاوشانی هەندرێن تەنیا دوو یانەی نێو سەنتەری شاری هەولێرین بەشداریی لە خولی نایابی كوردستان دەكەین، بەداخەوە ناتوانین بەم دۆخە داراییە بەشداریی لە خولەكە بكەین و لە رۆژانی داهاتوو یاریزانەكانمان ئازاد دەكەین كە دەتوانن گرێبەست لەگەڵ یانەكانی دیكە واژۆ بكەن.

نیهاد لەتیف قۆجە ئاماژەی بۆ ئەوەش كرد كە زەحمەتە هیچ لایەك بتوانێت هاوكاری دارایی ئەوان بكات، دەشڵێت: تا ئەم كاتە هیچ كەس و لایەك دەستی هاوكاری بۆ ئێمە درێژ نەكردووە و هیچ ئومێدێكم نییە پاڵپشتی دارایی بكرێین، رەنگە بیر لەوە بكەینەوە ساڵی داهاتوو ئەگەر دۆخی داراییمان باشتر بێت، سەرلەنوێ هەوڵەكانمان بۆ گەڕانەوەمان بۆ خولی نایابی كوردستان بدەین.

یانەی پیشەسازی لە 2006 دامەزراوە و 19 ساڵە لە چالاكییە وەرزشییەكانی بەردەوامە، لە نێوان ساڵانی 2022 تا 2024 بەبێ ئەوەی هیچ یارییەك بدۆڕێنێت قۆناغەكانی خولی پلەدوو و پلەیەكی بڕی و بۆ خولی نایابی كوردستان سەركەوت، دوای یەك وەرزە لە بەشداریكردنیان لە خولی نایاب كوردستان كشانەوەیان لە خولەكە راگەیاند.