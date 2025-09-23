بە فەرمی یانەی دهۆك راهێنەرێكی نوێی دەستنیشان كرد

دهۆك دوای دوو یاری، راهێنەرە بەرازیلییەكەی دوورخستەوە

دهۆک بەفەرمی بڕیاری دوورخستنەوەی سێرجیۆ فاریاس راهێنەری بەڕازیلی یانەکەی راگەیاند و جارێكی دیكە سلێمان رەمەزان دەگەڕێتەوە راهێنەرایەتی هەڵۆیەكان.

ئەمڕۆ سێشەممە، 23 ئەیلوولی 2025، یانەی دهۆک بەفەرمی هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستی سێرجیۆ فاریاس راهێنەری بەڕازیلی بە رەزامەندیی هەردوولا راگەیاندووە و ئاشکرایکردووە، سلێمان رەمەزان شوێنی ئەو راهێنەرە بەڕازیلییە دەگرێتەوە، کە فاریاس تەنیا لە دوو یاری راهێنەرایەتی دهۆکی کرد و لە هەردوو یارییەکە بەرامبەر گەرمە و شوڕتە دۆڕا و لە هەردوو یارییەکە دهۆک نەیتوانی هیچ گۆڵێک تۆمار بکات.

سلێمان رەمەزان لە یاریی داهاتووی بەرامبەر کەرخ رۆژی شەممە یەکەم یاریی وەکو راهێنەری دهۆک دەکات، کە وەرزی رابردووش سلێمان رەمەزان لە کۆتایی وەرز ئەرکی راهێنەرایەتی یانەکەی گرتەئەستۆ و جامی عێراقی بۆ دهۆکییەکان بەدەستهێنا.