مۆندیالی 2030 بە بەشداریی 64 هەڵبژاردە بەڕێوە دەچێت؟

فیفا گفتوگۆ لەبارەی پێشنیازێکی کۆنمیبۆل دەکات، بەبۆنەی یادی 100 ساڵەی بەڕێوەچوونی مۆندیال وەشانی 2030 بە بەشداریی 64 هەڵبژاردە بەڕێوە بچێت.

تۆڕی وەرزشی ئاتلێتیکی ئەمریکی ئاشکرایکردووە، فیدراسیۆنی تۆپی پێی جیهان بە سەرپەرشتی جیانی ئینفانتینۆ سەرۆکی فیفا لە تاوەری ترەمپ لە نیویۆرک گفتوگۆی لەبارەی پێشنیازی زیادکردنی ژەمارەی هەڵبژاردەکانی مۆندیالی ساڵی 2030ـیە بۆ 64 هەڵبژاردە، لەکاتێکدا وابڕیارە مۆندیالی 2026 بۆیەکەمجار لە مێژوودا بە بەشداریی 48 هەڵبژاردە بەڕێوە بچێت، لە کۆبوونەوەکە نوێنەرانی وڵاتانی ئوروگوای و پاراگوای و ئەرجەنتین و بەرپرسانی کۆنمیبۆل ئامادەبوون.

ئەرجەنتین و ئۆرۆگوای و پاراگوای پێشنیازیان کردووە مۆندیالی 2030 بە بەشداریی 64 هەڵبژاردە بکرێت، واتە لەکۆی 211 هەڵبژاردەی جیهان نزیکەی ٪30 بەبۆنەی یادی 100 ساڵەی دامەزراندنی مۆندیال ئەو وەشانە تایبەتە بەڕێوە بچێت، کە ساڵی 1930 لە ئۆرۆگوای یەکەم وەشانی مۆندیال بەڕێوەچوو.

مانگی ئەپرێلی رابردوو سەرۆکی کۆنمیبۆل پێشنیازی کردبوو مۆندیالی 2030 بە بەشداریی 64 هەڵبژاردە بەڕێوە بچێت، کە لەم ساڵانەی دوایی بە خێرایی ژمارەی هەڵبژاردەکانی مۆندیال زیادی کردووە، ساڵی 1982 ژمارەی هەڵبژاردەکان لە 16 هەڵبژاردە بۆ 24 بەرزبووەوە و ساڵی 1998 ژمارەی هەڵبژاردەکان گەیشتە 32 هەڵبژاردە، وابڕیاریشە ساڵی داهاتوو مۆندیال لە ئەمریکا و مەکسیک و کەنەدا بە بەشداریی 48 هەڵبژاردە بکرێت.گەرچی وابڕیارە مۆندیالی 2030 لە پۆرتوگاڵ و ئیسپانیا و مەغریب بکرێت، بەڵام فیفا دەیەوێت لە کۆنگرێسی داهاتوو گفتوگۆ لەبارەی ژمارەی هەڵبژاردە بەشداربووەکان و وڵاتانی میواندار بکات، کە پێشنیاز کراوە ئەو مۆندیالە لە سێ کیشوەری جیاواز بکرێت و ئەرجەنتین و ئۆرۆگوای و پاراگوایش میوانداریی بەشێک لە یارییەکان بکەن، کە وڵاتانی ئەمریکای باشوور گلەییان لە شێوازی دابەشکردنی مافی میوانداریەتی مۆندیال هەیە و لەوەتەی ساڵی 2010 لەو کیشوەرە مۆندیال بەڕێوە نەچووە.سەرەڕای پێشنیازەکەی کۆنمیبۆل، بەڵام فیدراسیۆنی تۆپی پێی ئەوروپا و ئەمریکای باکوور بە توندی دژی ئەو بیرۆکەیەن و بڕوایان وایە بەم بیرۆکەیە بە تەواوەتی مۆندیال بەها و چێژی خۆی لەدەست دەدات.