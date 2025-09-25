ریال مەدرید بڕوای وایە هێشتا دۆسیەی نێگرێرا بەردەوامە

پێش دوو کاتژمێر

ریال مەدرید دەستبەرداری دۆسیەی نێگرێرا نابێت و پێداگیری لەسەر سزادرانی بارسێلۆنا دەکات.

رۆژنامەی مارکای ئیسپانی ئاشکرایکردووە، ریال مەدرید هەروا بە ئاسانی دەستبەرداری دۆسیەی نێگرێرا نابێت و بڕیاریداوە تاوەکو کۆتایی لەگەڵ ئەم دۆسیەیە بەردەوام بێت، تاوەکو بارسێلۆنا سز نەدرێت یانە مەدریدییەکە ئامادە نییە واز لەو دۆسیەیە بهێنێت، مەدریدییەکان بەنیازن پەنا بۆ فیفا و یوێفا ببەن، بۆ ئەوەی ئەم دۆسیەیە هەروا بە ئاسانی دانەخرێت و بەبێ ئەنجام کۆتایی نەیەت.

رۆژنامە مەدریدییەکە راشیگەیاندووە، ریال مەدرید لەنزیکەوە چاودێری دۆسیەی نێگرێرا دەکات و بڕوای وایە ئێستا ئەم دۆسیەیە گەیشتووەتە قۆناخێکی هەستیار و یەکلایی کەرەوە، یانە مەدریدییەکە بڕوای وایە هێشتا کاریگەری نێگرێرا لەسەر یارییەکانی لالیگا هەیە و هێشتا و بەشێک لەو رووداوانەی لە یارییەکان روودەدەن جێگای گومانن.

⚖️ El Real Madrid insiste: esperan sentencia y mantienen presión sobre el 'Caso Negreira' https://t.co/7iujfnuW3M — MARCA (@marca) September 25, 2025

مارکا راشیگەیاندووە، ریال بە وردی بنکۆڵکاریی بۆ ئەم دۆسیەیە دەکات و پێداگیری لەسەر سزادرانی جۆسێپ ماریا بارتۆمیۆ و ساندرۆ رۆسێل و ئەلبیرت سۆلێر و یانەی بارسێلۆنا دەکات، لۆس بلانکۆس لە دادگا بەهیچ شێوەیەک رێگا نادات بارسا دۆسیەکە بەلاڕێدا ببات و داوا دەکات قەرەبوو بکرێتەوە، چونکە لەو چەند ساڵە لە یارییەکانی لالیگا ناوبژیوانان ستەمیان لە یانە مەدریدییەکە کردووە.

ریال مەدرید بە فەرمانی فلۆرێنتینۆ پێریز سەرۆکی یانە مەدریدییەکە بڕیاریداوە لە رێگای کەناڵی فەرمی یانەکەی لەسەر بڵاوکردنەوەی راپۆرت لەبارەی بڕیارەکانی ناوبژیوانانی یارییەکانی لالیگا بەردەوام بێت و کەناڵی ریال مەدرید بەردەوام بەراوردی نێوان ژمارە و رێژەی کارتە سوورەکان و بڕیارە هەڵەکانی ناوبژیوانان لە یارییەکانی ریال مەدرید و بارسێلۆنا بکات.

ئەگەر دۆسیەی نێگرێرا بەسەر بارسێلۆنادا ساخ بێتەوە، ئەوا سزای توند چاوەڕێی بلاوگرانا دەکات، لەوانەیە هاوشێوەی یوڤێنتوسی ئیتاڵی ئەو یانە کەتەلۆنییە دابەزێنرێتە ریزی یانە پلە دووەکانی ئیسپانیا، یان نازناوەکانی لێبسەنرێتەوە یانیش لە باشترین حاڵەتدا چەند خاڵێکی لێ کەم بکرێتەوە.