باڵیۆزی فەرەنسا لە عێراق پێشوازی لە ڕێککەوتنی هەولێر و بەغدا دەکات
باڵیۆزی فەرەنسا لە عێراق پێشوازی لە ڕێککەوتنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق دەکات، ڕایگەیاند ڕێکەوتنەکە لە بەرژەوەندی هەموو لایەکە.
هەینی 26ی ئەیلوولی 2025، پاتریک دۆرێل، باڵیۆزی فەرەنسا لە عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس لەبارەی ڕێککەوتنی سێقۆڵی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق و کۆمپانیاکانی بواری نەوت نووسیویەتی: پێشوازی لە ڕێککەوتنی ڕاگەیندراوی دوێنێی نێوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق دەکەم دەربارەی دەست پێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی بەرهەمهاتووی هەرێم.
دەشڵێت: جێبەجێکردنی ئەم ڕێککەوتنامەیە لە بەرژەوەندی هەموو لایەک دەبێت.
دوێنێ پێنجشەممە 25ی ئەیلوولی 2025، وەزارەتی نەوتی فیدراڵ، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشتییەکان و کۆمپانیا نەوتییەکان، بۆ مەبەستی دووبارە هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکیاوە ڕێککەوتین.