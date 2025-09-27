فارس عیسا: حکوومەتی عێراق هیچ بیانوویەکی بۆ نەناردنی ئەو مووچانەی ماوەن نییە

پێش 24 خولەک

سەرۆکی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا ڕایگەیاند، حکوومەتی عێراق هیچ بیانوویەکی نییە، کە مووچەی هەموو مانگەکانی ئەمساڵ نەنێرێت، چونکە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو ڕێکارەکانی جێبەجێ کردووە، دەشڵێت بۆ ناردنی مووچەی مانگی حەوت، جێبەجێکردنی چەند ڕێکارەی ئیداری ماوە.

فارس عیسا، سەرۆکی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا بە کوردستان24ی گوت: هەر وەکوو هەفتەی ڕابردوو ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق بڕیاری دا مووچەی مانگی حەوت خەرج بکات، پێشبینی دەکەم ئەم هەفتەی مووچەکە بنێردرێت، چونکە ئەوەی ماوەی هەندێک ڕێکارەی ئیداری تایبەتە بە خەرجکردنی مووچەکە.

دەشڵێت: حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕێکارە یاساییەکانی لەبارەی پرسی مووچە، ناردنی 120 ملیار دینار داهاتی نانەوتی و هەناردەکردنی نەوت جێبەجێ کردووە، بۆیە تەنیا جێبەجێکردنی بڕیاری ناردنی مووچەی مانگی حەوت لەلایەن وەزارەتی دارایی عێراق ماوە.

هاوکات لەبارەی مووچەی مانگی هەشت، گوتی: ئەگەر هیچ مامەڵەیەکی سیاسی نەکرێت، ئەوە بەم نزیکانە مووچەی مانگی ئابیش خەرج دەکرێت.

سەرۆکی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا سەرنجیشی بۆ ئەوا ڕاکێشا، "ڕێککەوتنی نێوان هەولێر و بەغدا تەنیا ڕێککەتنک نەبوو تایبەت بێت بە هەناردەکردنەوەی نەوت، بەڵکوو ئامرازێکی سیاسی بوو بۆ سەقامگیرکردنی سیاسی، دارایی و ڕێکخستنی پەیوەندی نێوان ئەو دوو حکوومەتە."

دەشڵێت: ئەوە مافی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە دەبێت بەغدا مووچەی هەموو مانگەکانی ئەمساڵ بنێرێت؛ هاوکات بەگوێرەی یاسای بودجەشەوە دەبێت عێراق مووچەکان بنێرێت، هیچ بیانوویەکی نییە کە نەنێردرێن، چونکە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەموو بەرپرسیارێتییەکانی خۆی جێبەجێ کردووە.

فارس عیسا ئەوەشی خستەڕوو، لە ئەگەری شکستهێنانی ڕێککەوتنی هەولێر و بەغدا، ئەوا حکوومەتی عێراق زەرەرمەندی یەکەم دەبێت و دووچاری قەیرانێکی سەخت و ناسەقامگیرییەکی زۆر دەبێتەوە.

لە کۆتاییدا، سەرۆکی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بەغدا باسی لەوە کرد، سەرەڕای ئەو هەموو ئاستەنگە و ئاڵنگارییەی دەرەکی و ناوخۆیانەی ڕووبەڕووی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بووەتەوە، بەڵام توانیویەتی پارێزگاری لە ماف و شایستەکان هاووڵاتییانی کوردستان بکات.