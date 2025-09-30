دەسەڵاتی فەڵەستین پێشوازی لە هەوڵەکانی ترەمپ بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی غەززە دەکات

پێش دوو کاتژمێر

ئاژانسی هەواڵی فەڵەستینی بڵاویکردەوە، دەسەڵاتی فەڵەستین پێشوازیی لە هەوڵەکانی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی غەززە کرد.

لە بەیاننامەیەکدا، دەسەڵاتی فەڵەستین ڕایگەیاند: "دەوڵەتی فەڵەستین پێشوازی لە هەوڵە دڵسۆز و ماندووبوونەکەی سەرۆک دۆناڵد ترەمپ دەکات بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕی غەززە و متمانەی خۆی بە توانای ئەو بۆ دۆزینەوەی ڕێگایەک بۆ ئاشتی دووپات دەکاتەوە."

هەروەها دەسەڵاتی فەڵەستین، جەخت لەسەر گرنگی هاوبەشی لەگەڵ ئەمەریکا دەکاتەوە لە بەدیهێنانی ئاشتی لە ناوچەکەدا. لەگەڵ ئەوەشدا، دەسەڵات "پابەندبوونێکی هاوبەش نوێ دەکاتەوە بۆ کارکردن لەگەڵ ئەمەریکا و وڵاتانی ناوچەکە و هاوبەشەکانی بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕی غەززە لەڕێگەی ڕێککەوتنێکی هەمەلایەنە."

مەرج و داواکارییەکانی دەسەڵاتی فەڵەستین بۆ ڕێککەوتنەکە:

* گەیاندنی هاوکاری مرۆیی پێویست بۆ غەززە.

* ئازادکردنی بارمتە و دیلەکان.

* دانانی میکانیزمی پاراستنی گەلی فەڵەستین.

* مسۆگەرکردنی ڕێزگرتن لە ئاگربەست و ئاسایش بۆ هەردوولا.

* ڕێگریکردن لە لکاندنی زەوی و زار و ئاوارەبوونی فەڵەستینییەکان.

* ڕاگرتنی کردەوە تاکلایەنەکان کە پێشێلکردنی یاسا نێودەوڵەتییەکانن ئازادکردنی داهاتی باجی فەڵەستین.

* کشانەوەی تەواوی ئیسرائیل و یەکخستنی خاک و دامەزراوەکانی فەڵەستین لە کەرتی غەززە و کەناری ڕۆژئاوا، لەوانەش قودسی ڕۆژهەڵات.

* کۆتاییهێنان بە داگیرکارییەکان و ڕێگە خۆشکردن بۆ ئاشتییەکی دادپەروەرانە لەسەر بنەمای چارەسەری دوو دەوڵەتی.

پابەندبوون بە چاکسازی و هەڵبژاردن:

دەسەڵاتی فەڵەستین جەختی لەو بەڵێنانە کردەوە لە کۆنفرانسی نێودەوڵەتی لە نیویۆرک داویەتی سەبارەت بە تەواوکردنی بەرنامەی چاکسازی، لەوانەش؛ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی و پەرلەمانی لە ماوەی یەک ساڵدا لە دوای کۆتایی هاتنی جەنگ.

هەروەها پابەندبوونی هەموو کاندیدەکانی هەڵبژاردن بە بەرنامەی سیاسی و پابەندبوونە نێودەوڵەتییەکانی ڕێکخراوی ئازادیخوازی فەڵەستین، شەرعیەتی نێودەوڵەتی، و بنەمای یەک سیستەم و یەک یاسا و یەک هێزی ئەمنیی فەڵەستین.

دەسەڵاتی فەڵەستین دووپاتیکردەوە "دەوڵەتێکی مۆدێرن و دیموکراسی و بێ سەربازیی فەڵەستینی دەوێت کە پابەند بێت بە فرەیی و گواستنەوەی ئاشتیانەی دەسەڵات."