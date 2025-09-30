سەرۆک وەزیران سەرەخۆشی لە بنەماڵەی "خالید شلی" دەکات

پێش 36 خولەک

سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان سەرەخۆشی لە بنەماڵەی "خالید شلی" دەکات و دەڵێت "کەسایەتییەکی قەدرگران و وڵاتپارێزی دەڤەری بەهدینان و کوردستان بوو."

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پرسەنامەیەکدا ڕایگەیاند "بە خەم و پەژارەیەکی زۆرەوە، هەواڵی ماڵئاوایی فەرماندە، پێشمەرگە و تێکۆشەری ناسراو لە هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان و هەڵگری مەدالیای بارزانیی نەمر (خالید شلی)ـمان پێگەیشت."

بە گوتەی سەرۆک وەزیران "خوالێخۆشبوو، پێشمەرگەیەکی قارەمان و کەسایەتییەکی قەدرگران و وڵاتپارێزی دەڤەری بەهدینان و کوردستان بوو."

مەسرور بارزانی دەڵێت "پرسە و سەرەخۆشیی خۆمان ئاڕاستەی بنەماڵەی خوالێخۆشبوو و خەڵکی بەهدینان و کوردستان بە گشتی دەکەین. داواکارین لە خوای گەورە گیانی بە بەهەشت شاد بکات و سەبووری و ئارامی بە ئێمە و کەسوکار و هاوڕێیانی ببەخشێت."

دەقی پرسەنامەکەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی:

ب خەم و کۆڤانڤە، مە پەیاما ماڵئاڤاهییا فەرماندە و پێشمەرگە و تێکۆشەرێ بەرنیاس ل هەر دوو شۆڕەشێن ئیلۆن و گوڵانێ و هەلگرێ مەدالا بارزانیێ نەمر (خالد شلی) بهیست.خودێ لێخۆشبوویی پێشمەرگەیەکێ قەهرەمان و کەسایەتییەکێ ب قەدر و وەلاتپارێزێ دەڤەرا بەهدینان و کوردستانێ بوو. بەهی و سەرەخۆشیێ ل ماڵباتا خودێ ژێ رازی و خەلکێ بەهدینان و کوردستانێ ب گشتی دکەین. خودێ مەزن گیانێ وی ب بەهەشتێ شاد بکەت و سەبر و هەدارێ ب مە و کەسوکار و هەڤاڵێن وی بدەت.مەسرور بارزانی

سەرۆکێ حکومەتا هەرێما کوردستانێ

2025/9/30