مەسرور بارزانی: کوردستان نیشتمانی ئایین و ئایینزا جیاوازەکانە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆكی حکوومەتی هەرێمی كوردستان، پێشوازی لە شاندێکی کەنیسەی ئەرتۆدۆکسی ڕووسی، بە سەرۆکایەتیی مەتڕان ئەنتۆنی، بەرپرسی پەیوەندییەکانی دەرەوە كرد.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوی حکوومەتی هەرێمی کوردستان "لە دیدارەکەدا کە ماکسیم ڕوبین، کونسوڵی گشتیی ڕووسیا لە هەرێمی کوردستان ئامادەی بوو، جەخت لە پەرەپێدانی کولتووری بەیەکەوەژیانی ئاشتییانە و تەبایی نێوان پێکهاتە ئایینییەکان کرا."

سەرۆکی حکوومەت دووپاتی کردەوە "کوردستان نیشتمانی ئایین و ئایینزا جیاوازەکانە و هەمیشە کار بۆ قووڵترکردنەوە و بەهێزترکردنی کولتووری بەیەکەوەژیان و بنەماکانی ئاشتی و برایەتی نێوان پێکهاتە جۆراوجۆرەکان دەکەین."

ئەوەش خراوەتە ڕوو "شاندی کەنیسەی ئەرتۆدۆکسی ڕووسی، خۆشحاڵی خۆیان بە سەردانی هەرێمی کوردستان نیشان دا" و ئاماژەیان دا "مایەی بەختەوەرییە، لە کوردستان هەموو ئایین و پێکهاتەکان بە ئاشتی و ئارامی دەژین و مافەکانیان پارێزراوە."