سیاسی

سەرۆک بارزانی سەرپەرشتی کۆبوونەوەی لوتکەی پارتی و یەکێتی دەکات

کوردستان

سەرۆک بارزانی سەرپەرشتی کۆبوونەوەی لوتکەی پارتی و یەکێتی دەکات؛ پێکهێنانی کابینەی نوێ و چەندان پرسی دیکە تاوتوێ دەکرێن.

کوردستان24 زانیویەتی، ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، سەرۆک بارزانی لە پیرمام، سەرپەرشتیی کۆبوونەوەی لوتکەی نێوان هەردوو شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دەکات. 

بە گوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، هەر یەکە لە نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی، جێگرانی سەرۆکی پارتی؛ بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتی؛ قوباد تاڵەبانی، لێپرسراوی مه‌كته‌بی سكرتاریه‌تی مام جه‌لال و لەگەڵ ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسیی هەردوو حزب لە کۆبوونەوەکە بەشدار دەبن. 

چاوەڕێ دەکرێت لە کۆبوونەوەکەدا، بارودۆخی سیاسیی عێراق و ناوچەکە و پڕۆسەی سیاسیی هەرێمی کوردستان و پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێم تاوتوێ بکرێت.

ئەم کۆبوونەوەیە لە کاتێکدایە، ڕۆژی شەممە، 27ی ئەیلوولی 2025، لە سەلاحەددین سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتی نشتیمانیی کوردستان کرد.

 

 
