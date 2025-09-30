گرووپی میوزیکی هەورامان کۆنسێرتێکی لە بروکسل سازکرد؛ "کولتووری کوردیمان بە ئەورووپییەکان ناساند"
گرووپی میوزیکی هەورامان کۆنسێرتێکی بۆ ناساندنی کولتووری کوردی، لە بروکسل سازکرد.
ئاراد ئیمام قولی، سەرپەرشتیاری گرووپی میوزکی هەورامان، بە بارزان حەسەن پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند،"تاکە کارێک کە دەیکەم ناساندنی کولتووری کوردییە بە ئەورووپییەکان، هونەر باشترین ڕێگەیە بۆ ناساندنی کولتووری نەتەوەیەک. هونەر دەتوانێت وەک پردێک کولتوورە جیاوازەکانی کورد پێکەوە ببەستێتەوە و کورد بە جیهان بناسێنێت."
ئەم کۆنسێرتە لەلایەن ئەورووپییەکانەوە بە گەرمی پێشوازی لێ کرا و هەلی بۆ ئامادەبووان ڕەخساند زیاتر لەگەڵ میوزیکی ڕەسەنی کوردی ئاشنا ببن.
ئیستیل ماورۆ، خوێندکارێکی بەلجیکی، ئاماژەی بەوەدا، پێشتر لەگەڵ هاوڕێ کوردەکانی گەشتێکی کردووە و زۆر دڵخۆشە کە زیاتر لەبارەی میوزیک، خواردن و کولتووری کوردییەوە فێردەبێت.
هێوا غوڵامی، ئامادەکاری کۆنسێرتەکە، ڕایگەیاند، لە ڕابردوودا کۆنسێرت و ئاهەنگی کوردی زیاتر بۆ سەما و هەڵپەڕکێ بوون و لە میوزیکی ڕەسەنی کوردی دووربوون. ئامانجی ئەوان ئەوەیە خەڵک دانیشن و چێژ لە میوزیکی ڕەسەنیی کوردی وەربگرن.
گرووپی میوزیکی هەورامان زیاتر لە پێنج ساڵە پێکەوە کار دەکەن و لەو ماوەیەدا زیاتر لە 100 کۆنسێرتیان لە شارە جیاوازەکانی ئەورووپا ئەنجام داوە.
هونەرمەندانی کورد لە بەلجیکا کۆنسێرتی یەک لە دوای یەک ساز دەکەن و، وەک خۆیان دەڵێن، لەلایەن ئەورووپییەکانەوە پێشوازییەکی گەرم لە کۆنسێرتەکانیان دەکرێت، ئەمەش وای کردووە ڕێگایەک بۆ ئەورووپییەکان بکرێتەوە تا زیاتر لەگەڵ هونەری کوردی ئاشنا ببن.