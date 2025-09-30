ڤیدیۆی پێشوازیی سەرۆک بارزانی لە شاندی یەکێتی

پێش 18 خولەک

دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، کۆبوونەوەی لوتکەی هەردوو شاندی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی، لە پیرمام دەستیپێکرد.

هەر یەکە لە نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی، جێگرانی سەرۆکی پارتی؛ بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتی؛ قوباد تاڵەبانی، لێپرسراوی مه‌كته‌بی سكرتاریه‌تی مام جه‌لال و لەگەڵ ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسیی هەردوو حزب لە کۆبوونەوەکە بەشدار دەبن. چاوەڕێ دەکرێت لە کۆبوونەوەکەدا، بارودۆخی سیاسیی عێراق و ناوچەکە و پڕۆسەی سیاسیی هەرێمی کوردستان و پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێم تاوتوێ بکرێت.