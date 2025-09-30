کۆبوونەوەی لوتکەی پارتی و یەکێتی کۆتایی هات

پێش کاتژمێرێک

پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند: کۆبوونەوەی لوتکەی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی لە پیرمام، کۆتایی هات.

دوای نیوەڕۆی ئەمڕۆ سێشەممە، 30ـی ئەیلوولی 2025، کۆبوونەوەی لوتکەی هەردوو شاندی باڵای پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بە سەرپەرشتیی سەرۆک بارزانی، لە پیرمام بەڕێوەچوو.

هەر یەک لە نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی، جێگرانی سەرۆکی پارتی؛ بافڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتی؛ قوباد تاڵەبانی، لێپرسراوی مه‌كته‌بی سكرتاریه‌تی مام جه‌لال و لەگەڵ ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسیی هەردوو حزب لە کۆبوونەوەکە بەشداربوون، وەک پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند: چاوەڕێ دەکرا لە کۆبوونەوەکەدا بارودۆخی سیاسیی عێراق و ناوچەکە و پڕۆسەی سیاسیی هەرێمی کوردستان و پێکهێنانی حکوومەتی نوێی هەرێم تاوتوێ بکرێت.

هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24 ڕایگەیاند: کۆبوونەوەی لوتکەی پارتی و یەکێتی بە سەرۆکایەتی سەرۆک بارزانی لە پیرمام، دوای دیداری سەرۆک بارزانی و بافڵ تاڵەبانی، سکرتێری یەکێتی نیشتمانی کوردستان هات کە هەفتەی ڕابردوو لە پیرمام ڕێکخرا، بەپێی زانیارییەکان، شاندی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دۆسییەکی داواکارییەکانیان بۆ بەشداریی لە کابینەی داهاتوویی حکوومەت داوەتە شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەڵام هیچ ئەندامێکی شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان قسەیان بۆ میدیاکان نەکرد.

دەشڵێت: ئەمڕۆ بەرپرسانی یەکێتی نیشتمانی ڕایانگەیاندووە، لەم چەند ڕۆژەی داهاتوودا هەواڵی خۆشیان دەبێت، داواشیان لە ئەندامانی پەرلەمان کردووە گەشتی دەرەوەی وڵات نەکەن، ئەوانەی لە دەرەوەشن بگەڕێنەوە، ئەوانەی نیازی گەشتکردنیشیان هەیە، هەڵیوەشێننەوە، چونکە چاوەڕێ دەکرێت ئەم مانگە کۆبوونەوەی پەرلەمان ڕێک بخرێت بۆ هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان، دواتریش هەنگاوەکانی پێکهێنانی کابینەی حکوومەت دەستپێبکات، بە پێویستیش زانراوە بەر لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، یەکێتی نیشتمانی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان یەکهەڵوێست و یەکڕیز بن.

بەپێی زانیارییەکانی پەیامنێری کوردستان24، بافڵ تاڵەبانی، سکرتێری یەکێتی نیشتمانی کوردستان دوای هاتنە دەرەوەی لە کۆبوونەوەکە، دڵخۆش بووە، بەرپرسانی هەردوولاش ئاشکرایان کردووە، نزیکن لە ڕێککەوتن.