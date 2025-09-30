ترەمپ: پەرەمان بە چەکی ئەتۆمی داوە، بۆیە هیوادارم بەکاری نەهێنم

پێش 36 خولەک

سەرۆکی ئەمەریکا ڕایگەیاند، پلانەکەی بۆ ئاشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەبێتە هۆی، کۆتاییهێنان بە ناکۆکییەکانی ناوچەکە کە نزیکەی سێ هەزار ساڵە بەردەوامن، دەشڵێت: پەرەمان بە چەکی ئەتۆمی و کەشتی جەنگی ژێر دەریایی داوە و هیوادارم ناچار نەبەم بەکاری بهێنم.

سێشەممە 30ـی ئەیلوولی 2025، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا لە گوتارەکەدا کە پێشکەشی ژەنەراڵ و فەرماندەکانی وڵاتەکەی کرد گوتی: نزیکەی سێ هەزار ساڵە، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئاشتی بە خۆیەوە نەبینیوە، بۆیە ڕەنگە پلانی ئاشتی بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە کۆتاییدا بەو ئامانجەمان بگەیەنێت.

لە بەشێکی قسەکانی سەرۆکی ئەمەریکا باسی لە چەکی ئەتۆمی و کەشتی جەنگی ژێر دەریایی کرد و گوتی "ئێمە پەرەمان بە چەکی ئەتۆمی داوە، بۆیە بەو هیوایەم ناچار نەبین بەکاری بهێنین." ئاماژەشی دا، لە کەشتی جەنگی ژێر دەریایی 25 ساڵ لە پێش ڕووسیا و چینن،" هاوکات ئەوان بەردەوامم لە پەرەدان بە کەشتی ژێر دەریاییان. دەشڵێت: "کەشتییەکانمان لە هەموو ناوچەکان لە شوێنی نهێنی خۆیانن، لە ئامادە باشیدان، بە شێوەیەک هیچ ڕادارێک پیشان نادات."

دۆناڵد ترەمپ جەختیشی لەوە کردەوە، لە ماوەی ڕابردوودا حەوت جەنگی گەورەی ڕاگرتووە، بۆیە ئەگەر خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی نەباتەوە، ئەوا بێڕێزیکردنێکی گەورەیە بە ئەمەریکا.

هەروەها دووپاتیشی کردەوە، بۆ ئاگربەستی غەززە پێویستمان بە یەک واژۆی حەماسە، ئەگەر واژۆ نەکەن، ئەوا دەرەنجامێکی زۆر خراپ چاوەڕێیان دەکات، بۆیە بەو هیوایەم لە پێناو بەرژەوەندی خۆیان ئەو واژۆیە بکەن.

گوتیشی: بڕیاری خەرجکردنی یەک ترلیۆن دۆلارم بۆ وەبەرهێنان لە سوپای ئەمەریکا لە ساڵی 2026 واژۆ کردووە، کە بەرزترین بەها لە مێژووی ئەمەریکا.