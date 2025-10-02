سیاسی

بۆ یەکەم جار دوو گەنجی کورد بە پاڵپشتیی 'کوردستان فاوندەیشن' بەشداریی لە دیبەیتی قەتەر دەکەن

وێنە، دیبەیتی قەتەر 'ئەرشیف'
وێنە، دیبەیتی قەتەر 'ئەرشیف'
کوردستان دیبەیتی قەتەر

بڕیارە دیبەیتی قەتەر ئۆپن بی پی، کە یەکێکە لە سەرەکیترین پرۆگرامەکانی قەتەر فاوندەیشن بۆ پەروەردە و زانست و گەشەپێدانی کۆمەڵگە، لە ڕۆژانی 3 و 4ـی ئۆکتۆبەری 2025، لە دەوحە بەڕێوە بچێت.

لە دیبەیتی قەتەر، بۆ یەکەم جار دوو گەنجی کورد بەناوەکانی 'ئازیا خالید حەسەنی تەمەن 16 ساڵ  و یارا هێرش سەعیدی تەمەن 17 ساڵ' بە پاڵپشتی و سپۆنسەری 'کوردستان فاوندەیشن' بەشداریی لە پێشبڕکێکە دەکەن، کە ئامانج لێی بەهێزکردنی نەوەی داهاتووە بە لێهاتوویی و بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە لەبەردەم خەڵکدا.

هەروەها ئەم پاڵپشتییەی کوردستان فاوندەیشن هەنگاوێکی گەورەیە لە نوێنەرایەتیکردنی تواناکانی گەنجانی کورد لە بۆنە و و پێشبڕکێ جیهانیەکاندا، بەشداریی ئەو دووگەنجە کوردەش جەخت لەسەر ئەرکی دامەزراوەی کوردستان فاوندەیشن بۆ بەهێز کردنی نەوەی داهاتوو و پتەوکردنی پەیوەندییەکان لەگەڵ دامەزراوە نێودەوڵەتییەکانی وەکو قەتەر فاوندەیشن دەکاتەوە. 

کوردستان فاوندەیشن، تۆڕێکی ڕێکخراویی ناحکوومی قازانج نەویستە، بە ئامانجی باشترکردنی کۆمەڵگە لەگەڵ بەها بەرز و سەردەمیەکان، کار لەسەر بەهێزکردن و پێشخستنی هەرێمی کوردستان لەسەر بنەماکانی نیشتمانیبوون، بونیادنان و پێشکەوتن دەکات.

 

 
 
 
 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment