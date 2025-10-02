تورکیا سزای بەسەر نزیکەی 40 کەسایەتی و دامەزراوەی ئێراندا سەپاند

پێش 3 کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 2ـی ئۆکتۆبەری 2025، حکوومەتی تورکیا ڕایگەیاند، سزای بەسەر 20 کەسایەتی و 18 دامەزراوەی ئێرانی پەیوەست بە چالاکییە ئەتۆمییەکانی وڵاتەکەوە سەپاند و سەروەت و سامانیانی بلۆککرد، ئەمەش دوابەدوای چالاککردنی میکانیزمی سەپاندنەوەی سزاکانی ئەورووپا و نەتەوەیەکگرتووەکان دێت بەسەر تاراندا.

ئەم بڕیارە بە فەرمانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا دەرچووە، کە "کەس و ڕێکخراوەکانی بەشدار لە بەرنامەی پەرەپێدانی ئەتۆمی ئێران، وەک کۆمپانیاکانی کەشتیوانی، کۆمپانیاکانی وزە و ناوەندەکانی توێژینەوە" کراوەتە ئاماج.

زلهێزەکانی ڕۆژئاوا لەوانە ئەمەریکا، کەنەدا و بەریتانیا، ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو، سەپاندنەوەی سزاکانی نەتەوە یەکگرتووەکانیان بۆ سەر تاران و سەپاندنی سزای نوێ بەسەر بەرنامە ئەتۆمی و مووشەکییەکانی ئەو وڵاتە ڕاگەیاند.

لە نێو ئەو لایەنانەی کە تورکیا کردوویەتیە ئامانج، ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمی ئێران، بانکی سپا، بانکی سپای نێودەوڵەتی، ناوەندی لێکۆڵینەوە و بەرهەمهێنانی سووتەمەنی ئەتۆمی ئیسفەهان، ناوەندی تەکنۆلۆژیای ئەتۆمی ئیسفەهان، ناوەندی لێکۆڵینەوەی ئەتۆمی کەرەج، ناوەندی لێکۆڵینەوەی کشتوکاڵی ئەتۆمی و پزیشکی، کۆمپانیای کەشتیوانی ئێران-هیندستان، کۆمپانیای وزەی نوین و پارس تراش، کۆمپانیای جابر بن حەیان، کۆمپانیای پیشەسازیی وزەی پیشگام، کەشتیوانی باشووری ئێران.

هەروەها لیستی ئەو کەسانەی کە سەروەت و سامانیان لەلایەن تورکیاوە بلۆککراوە، بریتین لە 'بەهمەن عەسکەرپوور، محەممەد فیدایی ئاشیانی، عەباس ڕەزایی ئاشتیانی، هالە بەختیار، مورتەزا بەهزاد، حوسێن حوسێنی' و چەندانی دیکەش.