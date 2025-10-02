ئیسرائیل 25 چالاکوانی تورکی لە کەشتییەکانی فریاگوزاری دەستگیر دەکات
دەستەی کەشتیوانی 'کەشتی سمودی جیهانی' ڕایگەیاند، هێزەکانی دەریایی ئیسرائیل 25 چالاکوانی تورکیایان لە کەشتی ناو سمود دەستگیرکردووە، ئەمەش دوای ئەوەی بە شێوەیەکی نایاسایی دەستیان بەسەردا گرتوون.
لە بەیاننامەیەکدا، لەلایەن دەستەکەوە بڵاوکراوەتەوە و ئاماژە بەوەکراوە، کەشتی سمود ئاشتیانە و مەدەنی کە هاوکاری مرۆیی دەگوازێتەوە بۆ غەززە، لەلایەن هێزەکانی ئیسرائیلەوە لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا تووشی "دەستبەسەرداگرتنێکی نایاسایی" بووە.
ئاماژە بەوەشکراوە، هێزی دەریایی ئیسرائیل هێرشی کردووەتە سەر 15 کەشتیی و 25 چالاکوانی تورکیای لە چەند کەشتییەکی بەشداربوو دەستگیرکردووە، لەوانە کەشتییەکانی سیریوس، ئەلما، سپێکتر، هیو ئای، دێر یاسین یەکەم و گراندە بلو.
#فيديو | مشهد يوثق لحظة هجوم البحرية الإسرائيلية سفينة "فلوريدا" التي تحمل غذاء ودواء لأهل غزة ضمن أسطول الصمود العالمي. pic.twitter.com/Y9jxB70ro9— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 2, 2025