جۆو وێڵسن: گەشەکردنی هەرێمی کوردستان بۆ ئێمە گرنگە

پێش کاتژمێرێک

جۆو وێڵسن، کۆنگرێسمانی ئەمەریکی ڕایگەیاند، گەشەکردن و ئازادی هەرێمی کوردستان بۆ ئێمە گرنگە و جێگەی بایەخە.

جۆو ویڵسن لە لێدوانێکیدا بۆ کوردستان24 گوتی: خەڵکی هەرێمی کوردستان خەڵکێکی ئیلهام بەخشن بۆ ئەمەریکا، لەگەڵ ئەوەی لە ناوچەکەدا چەندین کێشە و ئاڵنگاری هەیە، بەڵام گەشەکردن و ئازادی هەرێمی کوردستان بۆ ئێمە گرنگە و جێگەی بایەخە.

ئەو کۆنگرێسمانەی ئەمەریکا دەڵێت: گرنگە هەرێمی کوردستان درێژە بە سەقامگیری و سەروەرییەکەی بدات، تەنانەت لەپێناو سەقامگیری عێراقیش، هەرێمی کوردستان زۆر گرنگە.

دەشڵێت: تواناکانی هەرێمی کوردستان و یەکپارچەییان بەرز دەنرخێنین.